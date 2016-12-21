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Госдеп назвал "смешной" версию о причастности США к убийству Карлова

21.12.2016 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Любое упоминание о причастности США к убийству посла России в Турции Андрея Карлова является «смешным», об этом в ходе ежедневного брифинга заявил представитель госдепа Джим Кирби, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Государственного департамента США.


Глава пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби. Фото: state.gov

«Любая версия о том, что США в той или иной мере поддерживают это [убийство российского посла в Турции] или стоят за этим или даже косвенно участвуют-абсолютно смешна», — сказал Кирби.

Он также отметил, что не собирается делать заявления до завершения расследования. «Я не знаю и не думаю, что вы знаете, какие мотивы были у этого человека», — отозвался представитель госдепа о стрелявшем в Карлова Мевлюте Алтынташе. «Я видел то же, что и вы видели, — как он стрелял и кричал после того, как убил посла», — заметил Кирби.

«Мы должы позволить следователям выполнить свою работу — сопоставить факты и доказательства, прежде чем перейти к выводам», — заключил Кирби.

Ранее 20 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что за убийством российского посла Андрея Карлова стоят последователи оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена. Такое мнение он высказал в ходе телефонного разговора с главой Госдепа США Джоном Керри.

19 декабря в посла России в Турции Андрея Карлова несколько раз выстрелили в Анкаре в Центре современного искусства. Он скончался от полученных ранений в больнице.

В него стрелял бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки госпереворота в июле 2016 года. Алтынташ был убит на месте сотрудниками спецподразделений.

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"Я не знаю и не думаю, что вы знаете, какие мотивы были у этого человека", - отозвался представитель госдепа о стрелявшем в Карлова Мевлюте Алтынташе.

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