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Госдеп назвал "смешной" версию о причастности США к убийству Карлова
21.12.2016 07:46 — Новости Мира | Tut.by
Любое упоминание о причастности США к убийству посла России в Турции Андрея Карлова является «смешным», об этом в ходе ежедневного брифинга заявил представитель госдепа Джим Кирби, соответствующее сообщение
«Любая версия о том, что США в той или иной мере поддерживают это [убийство российского посла в Турции] или стоят за этим или даже косвенно участвуют-абсолютно смешна», — сказал Кирби.
Он также отметил, что не собирается делать заявления до завершения расследования. «Я не знаю и не думаю, что вы знаете, какие мотивы были у этого человека», — отозвался представитель госдепа о стрелявшем в Карлова Мевлюте Алтынташе. «Я видел то же, что и вы видели, — как он стрелял и кричал после того, как убил посла», — заметил Кирби.
«Мы должы позволить следователям выполнить свою работу — сопоставить факты и доказательства, прежде чем перейти к выводам», — заключил Кирби.
Ранее 20 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
19 декабря в посла России в Турции Андрея Карлова несколько раз
В него стрелял бывший сотрудник турецкой полиции
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"Я не знаю и не думаю, что вы знаете, какие мотивы были у этого человека", - отозвался представитель госдепа о стрелявшем в Карлова Мевлюте Алтынташе.
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