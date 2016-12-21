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2016 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

21.12.2016 08:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Первые 11 месяцев текущего года были самыми теплыми за всю историю наблюдений за погодой и климатом. Если не подведет декабрь, то и весь 2016 год станет рекордсменом необычно высокой температуры. Сообщившая об этом 20 декабря женевская штаб-квартира Всемирной метеорологической организации (ВМО) пообещала, что уже в начале 2017 года подведет итоги за 12 месяцев.


Летняя жара в Минске. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Согласно данным за 11 месяцев, 2016 год находится на пути к тому, чтобы стать самым теплым, а его средняя температура может побить рекорд 2015 года», — пояснили в ВМО.

Столбик термометра в январе-ноябре поднялся на Земле на 0,94 градуса по Цельсию выше средних показателей для ХХ века (14 градусов) и на 0,07 градуса выше, чем в рекордном 2015 году. Средняя глобальная температура поверхностного слоя морей за 11 месяцев была на 0,76 градуса выше средней, превысив на 0,03 градуса прежний рекорд, установленный в 2015 году.

По прогнозам ВМО, средняя температура нынешнего года за 12 месяцев будет на 1,2 градуса по Цельсию выше, чем показатели в доиндустриальную эпоху.

Причину метеорологи видят, в частности, в «очень сильном» природном явлении Эль-Ниньо, из-за которого температура в начале 2016 года поднялась выше обычных значений. Кроме того, на климат по-прежнему воздействуют долгосрочные факторы, включая рекордную концентрацию в атмосфере двуокиси углерода. «Научные исследования во все большей степени доказывают связь между экстремальной погодой, особенно жарой, и вызванным деятельностью человека изменением климата из-за парниковых газов», — подчеркивают в ВМО.

По мнению экспертов, теплый ноябрь подтвердил ранее озвученные прогнозы о том, что нынешний год «скорее всего, станет самым теплым с момента начала наблюдений в 1880-х годах». Ученые напоминают, что подавляющее большинство рекордно теплых лет приходятся на нынешнее столетие, и лишь единственный год (1998) относится в ХХ веку.

Необычно высокой в течение нынешнего года она была в Арктике: температура там растет в два раза быстрее, чем на Земле в целом. В результате арктический морской лед «теряет позиции». Наиболее наглядно это проявилось в начале нынешнего года и в октябре-ноябре. Ноябрьский уровень был самыми низким за всю историю наблюдений.

 
Теги: Минск
 
 
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Причину метеорологи видят, в частности, в "очень сильном" природном явлении Эль-Ниньо, из-за которого температура в начале 2016 года поднялась выше обычных значений.

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