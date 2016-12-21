В США «глубоко обеспокоены» последними событиями на востоке Украины, заявил в ходе ежедневного брифинга представитель госдепа Джон Кирби. Как пишет РБК , соответствующее сообщение опубликовано на сайте государственного департамента.



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«США глубоко озабочены недавним всплеском насилия на востоке Украины», — сообщил Кирби, отметив, что «только за последние два дня были убиты шесть украинских военнослужащих, еще 33 — получили ранения в результате российской сепаратистской попытки захватить дополнительную территорию Украины». Это число, как заметил представитель госдепа, является «самым высоким показателем людских потерь за два дня» с июня 2015 года.

«Это явное нарушение обязательств России в рамках минских соглашений», — отметил Кирби. «Мы еще раз призываем Россию проявить свое значительное влияние на сепаратистов, чтобы положить конец насилию», — заключил он, добавив, что США «решительно поддерживают усилия трехсторонней контактной группы для прекращения огня».

О боях под Дебальцево стало известно 18 декабря. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в обострении ситуации.

Межу тем, 21 декабря в Минске пройдет последнее в этом году заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. Однако наблюдатели не ожидают от него каких-либо серьезных прорывов, пишет ТАСС .

Нет реального прогресса ни по одному из обсуждаемых направлений. Не решены вопросы с проведением выборов на подконтрольных самопровозглашенным ЛНР и ДНР территориям, с освобождением пленных в формате «всех на всех». Отведение тяжелых вооружений от линии соприкосновения, в несколько этапов проводившееся сторонами, закрепить в итоге тоже так и не удалось. Режим тишины, объявлявшийся несколько раз в течение года, прекращал обстрелы лишь на непродолжительное время, однако затем огонь возобновлялся опять, а тяжелые орудия вновь перемещались из мест складирования к линии разделения.

Тем не менее на переговоры в среду спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик возлагает определенные надежды.

«Надеемся, что у нас будут интересные результаты, — сказал он на днях корреспонденту ТАСС в Вашингтоне. — Не можем же мы завершить год без хотя бы каких-то результатов, которые убедили бы людей, что минский процесс необходимо продолжать».

Полпред РФ на переговорах Борис Грызлов объявил на прошлой неделе, что главными темами встречи в Минске 21 декабря станут вопросы безопасности и разведения сил.