﻿﻿ "Самый высокий показатель потерь". Госдеп назвал бои под Дебальцево нарушением минских соглашений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Самый высокий показатель потерь". Госдеп назвал бои под Дебальцево нарушением минских соглашений

21.12.2016 09:24 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В США «глубоко обеспокоены» последними событиями на востоке Украины, заявил в ходе ежедневного брифинга представитель госдепа Джон Кирби. Как пишет РБК, соответствующее сообщение опубликовано на сайте государственного департамента.


Фото: bbc.com

«США глубоко озабочены недавним всплеском насилия на востоке Украины», — сообщил Кирби, отметив, что «только за последние два дня были убиты шесть украинских военнослужащих, еще 33 — получили ранения в результате российской сепаратистской попытки захватить дополнительную территорию Украины». Это число, как заметил представитель госдепа, является «самым высоким показателем людских потерь за два дня» с июня 2015 года.

«Это явное нарушение обязательств России в рамках минских соглашений», — отметил Кирби. «Мы еще раз призываем Россию проявить свое значительное влияние на сепаратистов, чтобы положить конец насилию», — заключил он, добавив, что США «решительно поддерживают усилия трехсторонней контактной группы для прекращения огня».

О боях под Дебальцево стало известно 18 декабря. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в обострении ситуации.

Межу тем, 21 декабря в Минске пройдет последнее в этом году заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. Однако наблюдатели не ожидают от него каких-либо серьезных прорывов, пишет ТАСС.

Нет реального прогресса ни по одному из обсуждаемых направлений. Не решены вопросы с проведением выборов на подконтрольных самопровозглашенным ЛНР и ДНР территориям, с освобождением пленных в формате «всех на всех». Отведение тяжелых вооружений от линии соприкосновения, в несколько этапов проводившееся сторонами, закрепить в итоге тоже так и не удалось. Режим тишины, объявлявшийся несколько раз в течение года, прекращал обстрелы лишь на непродолжительное время, однако затем огонь возобновлялся опять, а тяжелые орудия вновь перемещались из мест складирования к линии разделения.

Тем не менее на переговоры в среду спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик возлагает определенные надежды.

«Надеемся, что у нас будут интересные результаты, — сказал он на днях корреспонденту ТАСС в Вашингтоне. — Не можем же мы завершить год без хотя бы каких-то результатов, которые убедили бы людей, что минский процесс необходимо продолжать».

Полпред РФ на переговорах Борис Грызлов объявил на прошлой неделе, что главными темами встречи в Минске 21 декабря станут вопросы безопасности и разведения сил.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 128
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Межу тем, 21 декабря в Минске пройдет последнее в этом году заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. Однако наблюдатели не ожидают от него...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Пан Ги Мун не исключил своего участия в выборах президента Южной Кореи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика