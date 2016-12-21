Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не исключил, что он может участвовать в досрочных выборах президента Южной Кореи.



пан Ги Мун. Фото: Reuters

«Если мой десятилетний опыт работы в качестве генсека ООН поможет развитию Южной Кореи, я готов принести себя в жертву, чтобы достичь этой цели», — сказал он на встрече с группой южнокорейских журналистов в Нью-Йорке.

Генсек отметил, что окончательно определится с этим, когда выслушает мнение южнокорейских граждан.

Пан Ги Мун также сообщил, что после ухода с занимаемого поста 31 декабря намерен вернуться в Сеул в середине января.

Окончательно процесс отстранения президента Пак Кын Хе от власти завершится после утверждения результатов голосования парламента за ее импичмент Конституционным судом. Законом на этот процесс отводится до шести месяцев. Если суд утвердит решение парламента , в республике пройдут досрочные президентские выборы.

Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве близкой подруге Чхве Сун Силь , оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала. 20 ноября прокуратура Республики Корея огласила промежуточные результаты расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации: им предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.