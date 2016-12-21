﻿﻿ Пан Ги Мун не исключил своего участия в выборах президента Южной Кореи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пан Ги Мун не исключил своего участия в выборах президента Южной Кореи

21.12.2016 09:21 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не исключил, что он может участвовать в досрочных выборах президента Южной Кореи.


пан Ги Мун. Фото: Reuters

«Если мой десятилетний опыт работы в качестве генсека ООН поможет развитию Южной Кореи, я готов принести себя в жертву, чтобы достичь этой цели», — сказал он на встрече с группой южнокорейских журналистов в Нью-Йорке.

Генсек отметил, что окончательно определится с этим, когда выслушает мнение южнокорейских граждан.

Пан Ги Мун также сообщил, что после ухода с занимаемого поста 31 декабря намерен вернуться в Сеул в середине января.

Окончательно процесс отстранения президента Пак Кын Хе от власти завершится после утверждения результатов голосования парламента за ее импичмент Конституционным судом. Законом на этот процесс отводится до шести месяцев. Если суд утвердит решение парламента, в республике пройдут досрочные президентские выборы.

 

Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве близкой подруге Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала. 20 ноября прокуратура Республики Корея огласила промежуточные результаты расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации: им предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генсек отметил, что окончательно определится с этим, когда выслушает мнение южнокорейских граждан.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
2016 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика