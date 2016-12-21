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Пан Ги Мун не исключил своего участия в выборах президента Южной Кореи
21.12.2016 09:21 — Новости Мира | Tut.by
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не исключил, что он может участвовать в досрочных выборах президента Южной Кореи.
«Если мой десятилетний опыт работы в качестве генсека ООН поможет развитию Южной Кореи, я готов принести себя в жертву, чтобы достичь этой цели», — сказал он на встрече с группой южнокорейских журналистов в Нью-Йорке.
Генсек отметил, что окончательно определится с этим, когда выслушает мнение южнокорейских граждан.
Пан Ги Мун также сообщил, что после ухода с занимаемого поста 31 декабря намерен вернуться в Сеул в середине января.
Окончательно процесс отстранения президента Пак Кын Хе от власти завершится после утверждения результатов голосования парламента за ее импичмент Конституционным судом. Законом на этот процесс отводится до шести месяцев. Если суд утвердит
Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве
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Генсек отметил, что окончательно определится с этим, когда выслушает мнение южнокорейских граждан.
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