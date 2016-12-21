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США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии

21.12.2016 12:22 — Новости Мира | Tut.by  
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США объявили о готовности передать администрации самой южной японской префектуры Окинава часть территорий на севере одноименного острова, где расположены американские военные объекты. Как говорится в обнародованном в среду официальном заявлении командования американским контингентом на Окинаве, все необходимые для этого процедуры завершены.

«Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны», — приводит агентство Kyodo слова командующего контингентом США на Окинаве Лоуренса Николсона. Он также не исключил, что в будущем США продолжат политику возврата земель, использующихся для размещения военных баз, властям Японии.

Возвращению подлежит четыре тысячи гектаров земли между деревнями Кунигами и Хигаси. Официальная церемония передачи пройдет 22 декабря. Эти территории входят в состав так называемого северного тренировочного полигона общей площадью 7,8 тысячи гектаров.

Договор о возвращении этих территорий был подписан в 1996 году, однако в 2002 году его реализация была отложена на неопределенный срок. Согласно документу, Япония должна построить в районе северного тренировочного полигона шесть вертолетных площадок для нужд ВС США. К настоящему времени построено только две из них, а работы по возведению остальных четырех возобновились летом этого года.

После поражения в битве за Окинаву, которая стала одной из самых ожесточенных во Второй мировой войне, контроль над островом перешел к США. В 1972 году Окинаву возвратили Японии, однако этот южный остров остался основным военным плацдармом США в восточной Азии. На данный момент здесь находятся 74% всех американских военных объектов в Японии, занимающих пятую часть острова. Однако после передачи части тренировочного полигона этот показатель сократиться с 74 до 70%.

 
 
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Договор о возвращении этих территорий был подписан в 1996 году, однако в 2002 году его реализация была отложена на неопределенный срок.

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