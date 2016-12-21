Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) начал спецоперацию в Алма-Ате против религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Кроме того, специальная операция проводится в Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях республики. В ходе спецоперации территориальными органами Комитета национальной безопасности были задержаны 16 человек по подозрению в разжигании религиозной розни и причастности к деятельности «Ат-Такфир уаль-Хиджра».

Кроме того, по месту жительства подозреваемых начались обыски.

Как рассказал Комитет национальной безопасности Казахстана, члены организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра» пропагандируют принципы, на которых построены идеологии «Аль-Каиды» и ИГИЛ. Кроме того, «Ат-Такфир уаль-Хиджра» поддерживает террористов в Сирии и Ираке и отрицает светское правление государства и его законы.

«Ат-Такфир уаль-Хиджра» признана экстремистской организацией в Казахстане в 2014 году и запрещена на территории республики. Кроме того, она включена в список террористических организаций в России, Китае, Египте, Ливии, Марокко, Таджикистане, Узбекистане и в ряде других стран.

КНБ проводил спецоперацию в городе Актобе 7 декабря против преступных группировок, которые крали нефть и нефтепродукты и незаконно сбывали. В рамках операции были арестованы несколько членов группировки, в которой действовали последователи радикального салафизма. Как отмечает комитет, данная группировка поддерживала тех, кто похищал нефть.