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СМИ сообщили о задержании подозреваемого в причастности к теракту в Берлине
21.12.2016 13:32 — Новости Мира | Tut.by
Полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту в Берлине. Об этом сообщает в среду, 21 декабря, телерадиовещательная корпорация RBB со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
При этом следователи отмечают, что речь идет не об исполнителе нападения, который, по данным RBB, был ранен.
Вечером 19 декабря в столице ФРГ фура
До этого сообщалось, что
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При этом следователи отмечают, что речь идет не об исполнителе нападения, который, по данным RBB, был ранен.
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