Полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту в Берлине. Об этом сообщает в среду, 21 декабря, телерадиовещательная корпорация RBB со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

При этом следователи отмечают, что речь идет не об исполнителе нападения, который, по данным RBB, был ранен.

Вечером 19 декабря в столице ФРГ фура совершила наезд на посетителей рождественской ярмарки. Управлявший ею человек скрылся. Во время инцидента в кабине грузовика находился еще один мужчина, он погиб. Жертвами наезда стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.

До этого сообщалось, что главный подозреваемый — 23-летний выходец из Пакистана Навед Б. Однако впоследствии его отпустили из-за недостатка улик.