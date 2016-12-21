Полиция Непала расследует смерть 15-летней девушки, которую из-за менструации временно выселили из дома в сарай с плохой вентиляцией.

По версии полицейских, Рошани Тирува пыталась развести в сарае костер, чтобы согреться, и задохнулась.

Тело девушки обнаружил ее отец на прошлых выходных. Инцидент произошел в небольшой деревне в районе Ачхам, которая расположена в 440 км от Катманду.

Согласно древней индуисткой традиции, женщины во время менструации или сразу после родов считаются «нечистыми».

Правительство Непала запретило эту практику еще в 2005 году, но в некоторых общинах ее продолжают соблюдать.

Жители некоторых деревень уверены, что если они не отселят женщину во время менструации, деревню ждут несчастья, например природные катастрофы.

Женщинам, находящимся в изоляции, не дают обычной пищи и запрещают пить молоко. В некоторых случаях девушек и женщин отселяют спать со скотом, а иногда вообще выгоняют за пределы деревни.

Часто женщины замерзают зимой или, наоборот, страдают от жары. Считается, что эта практика приводит к развитию психических заболеваний у женщин в зрелые годы.