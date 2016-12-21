В совершении террористической атаки в Берлине подозревается выходец из Туниса. Документы этого человека полиция обнаружила в фуре, въехавшей в толпу на рождественской ярмарке, сообщает Der Spiegel .



Фото: Reuters

По информации издания, «уведомление о временном пребывании» было найдено в грузовике под сиденьем водителя. Выписано оно на имя гражданина Туниса Аниса А. 1992 года рождения. Подозревается, что у этого человека могло быть два сообщника.

Как сообщается, полиция проверяет больницы в Берлине, так как подозреваемый мог быть ранен во время борьбы с польским водителем, который пытался помешать злоумышленнику совершить наезд на людей.

В поисках подозреваемого полицейские используют образец ДНК, извлеченный из кабины транспортного средства.

Сегодня, напомним, также сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту в Берлине. При этом следователи отмечают, что речь идет не об исполнителе нападения.

Вечером 19 декабря в столице ФРГ фура совершила наезд на посетителей рождественской ярмарки. Управлявший ею человек скрылся. Жертвами наезда стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом. Ответственность за него взяло на себя «Исламское государство».

До этого сообщалось, что главный подозреваемый — 23-летний выходец из Пакистана Навед Б. Позже полиция признала , что задержала не того человека.

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