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Теракт в Берлине: полиция разыскивает водителя из Туниса, чье удостоверение нашли в грузовике
21.12.2016 14:22 — Новости Мира | Tut.by
В совершении террористической атаки в Берлине подозревается выходец из Туниса. Документы этого человека полиция обнаружила в фуре, въехавшей в толпу на рождественской ярмарке, сообщает
По информации издания, «уведомление о временном пребывании» было найдено в грузовике под сиденьем водителя. Выписано оно на имя гражданина Туниса Аниса А. 1992 года рождения. Подозревается, что у этого человека могло быть два сообщника.
Как сообщается, полиция проверяет больницы в Берлине, так как подозреваемый мог быть ранен во время борьбы с польским водителем, который
В поисках подозреваемого полицейские используют образец ДНК, извлеченный из кабины транспортного средства.
Сегодня, напомним, также сообщалось, что
Вечером 19 декабря в столице ФРГ фура
До этого сообщалось, что
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Как сообщается, полиция проверяет больницы в Берлине, так как подозреваемый мог быть ранен во время борьбы с польским водителем, который пытался помешать...
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