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антиправительственная сирийская группировка взяла ответственность за убийство посла Карлова

21.12.2016 16:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх», в которую входит экстремистская группировка «Джебхат Фатх аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра»), взяла на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова.


Кадр: Youtube

Об этом сообщила в своей электронной версии газета «Аль-Яум ас-Сабиа».
На ее сайте приведена копия заявления этого действующего в Сирии альянса экстремистских групп, в котором говорится о ее ответственности за совершенное в Анкаре преступление.

Удар по престижу

Убийство в Анкаре посла РФ Андрея Карлова стало серьезным ударом по международному престижу Турции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это, безусловно, удар в плане престижа страны, потому что любая страна несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических представительств у себя на территории и дипломатических представителей», — отметил он. «Это, конечно, очень серьезный удар по Анкаре», — повторил Песков.

«То, что случилось, так же направлено и против турецкого государства, потому что наши турецкие партнеры меньше кого бы то ни было могли бы быть заинтересованы в таком развитии событий», — уверен пресс-секретарь.

Гибель дипломата и ход расследования

Ранее сообщалось, что в ходе расследования задержаны 13 человек, среди них мать, отец, сестра и другие родственники стрелявшего в дипломата Мевлюта Мерта Алтынташа.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Турецкие власти сообщили, что нападавший, являвшийся полицейским, был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Путин присвоил Карлову звание Героя России. Похороны дипломата пройдут 22 декабря.

"Джейш аль-Фатх" — коалиция боевых фракций, противостоящих правительству Сирии в гражданской войне. Действует в основном в области Идлиб. Образована 24 марта 2015 года.

 
 
Ссылка на источник 99
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Вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх", в которую входит экстремистская группировка "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"), взяла на себя...

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