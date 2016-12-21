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антиправительственная сирийская группировка взяла ответственность за убийство посла Карлова
21.12.2016 16:01 — Новости Мира | Tut.by
Вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх», в которую входит экстремистская группировка «Джебхат Фатх аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра»), взяла на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Об этом сообщила в своей электронной версии газета «Аль-Яум ас-Сабиа».
Удар по престижу
Убийство в Анкаре посла РФ Андрея Карлова стало серьезным ударом по международному престижу Турции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это, безусловно, удар в плане престижа страны, потому что любая страна несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических представительств у себя на территории и дипломатических представителей», — отметил он. «Это, конечно, очень серьезный удар по Анкаре», — повторил Песков.
«То, что случилось, так же направлено и против турецкого государства, потому что наши турецкие партнеры меньше кого бы то ни было могли бы быть заинтересованы в таком развитии событий», — уверен пресс-секретарь.
Гибель дипломата и ход расследования
Ранее сообщалось, что в ходе расследования задержаны 13 человек, среди них мать, отец, сестра и другие родственники стрелявшего в дипломата Мевлюта Мерта Алтынташа.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов
Турецкие власти сообщили, что нападавший, являвшийся полицейским, был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».
Путин присвоил Карлову звание Героя России. Похороны дипломата пройдут 22 декабря.
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Вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх", в которую входит экстремистская группировка "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"), взяла на себя...
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