Германские правоохранительные органы пытаются установить местоположение человека, который в понедельник совершил в Берлине теракт — въехал на грузовике на территорию рождественской ярмарки, насмерть задавив 12 человек.



Фото: Reuters

В настоящее время одной из главных улик, которая может вывести на след преступника, является удостоверение , найденное под сиденьем транспортного средства. Оно изготовлено на имя гражданина Туниса Аниса А.

Поиски по всей Европе

Информация о предполагаемом террористе пока поступает в основном из неофициальных источников.

Как пишет со ссылкой на представителей полиции газета Süddeutsche Zeitung, в Европе он находится с 2012 года, сначала подозреваемый проживал в Италии, в 2015 году прибыл в Германию. Статус беженца в ФРГ он получил в апреле текущего года. С тех пор был зарегистрирован в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, где поддерживал связь с местными исламскими радикалами.

Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер сообщил, что не будет ни подтверждать, ни опровергать предварительные данные по предполагаемому террористу. Он сказал лишь, что поиски злоумышленника ведутся «по всей Европе».

Издание Focus-online, в распоряжении которого оказались досье Генпрокуратуры ФРГ, сообщило о том, что берлинский террорист вместе с сообщниками планировал теракт с 2015 года. Исламисты собирались осуществить вооруженное нападение на полицейский участок или же заманить стражей порядка в ловушку, сделав ложный вызов. Кроме того, члены исламистской ячейки планировали начинить взрывчаткой транспортное средство и направить его в людное место.

Вознаграждение за террориста

Генеральная прокуратура ФРГ объявила вознаграждение в размере € 100 тысяч за информацию, которая поможет установить местонахождение берлинского террориста. Об этом говорится в сообщении, которое распространено этой инстанцией.

«Привлекаем к розыскам общественность. Мы просим вашей помощи. Поиск Аниса Амри в связи с терактом на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в Берлине 19 декабря 2016 года. Вознаграждение до € 100 тыс.», — отметили в Генпрокуратуре.

В сообщении говорится, что молодой человек может быть вооружен и опасен. Ранее СМИ распространили его фотографию.

Просчеты властей и юстиции

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Ральф Йегер рассказал, что Анис А. подлежал депортации из страны.

«В июле 2016 года его (повторный. — Прим. корр.) запрос на получение убежища был отклонен, но выдворить его из страны не удалось из-за отсутствия документов», — пояснил глава регионального МВД. Он добавил, что процедура замены паспорта была запущена в августе 2016 года, но поначалу власти Туниса оспаривали сам факт, что этот человек является их соотечественником. «Документов долгое время не было, и только сегодня мы их получили», — сказал он.

Газета «Зюддойче цайтунг» со своей стороны сообщала, что предполагаемый исполнитель теракта ранее — в августе 2016 года — проходил по делу о нанесении телесных повреждений. Задержан он якобы был во Фридрихсхафене, при себе имел документы гражданина Италии. Повода немедленно заключать его под стражу не было, его отпустили. Обвинения ему так и не были предъявлены, поскольку молодой человек неожиданно для властей скрылся из поля зрения правоохранительных органов.

Впоследствии спецслужбы установили слежку за подозреваемым, поскольку он, как предполагалось, поддерживал контакт с исламистами в Дортмунде и пытался приобрести огнестрельное оружие. Почему ему удалось в конечном итоге уйти из поля зрения правоохранительных органов, остается неясным.

Роль водителя-поляка

В понедельник вечером тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Правоохранители до сих пор пытаются восстановить всю цепочку событий, которая привела к трагедии. Точно известно, что грузовик принадлежал польской транспортной компании , фура в тот день доставила груз в Берлин из Италии. По одной из версий, исламист, которого сейчас ищут, угнал этот грузовик. Затем преступник сел за руль и поехал в направлении рождественского рынка.

Следователи предполагают, что водитель, уроженец Польши, сотрудник экспедиторской фирмы, после того, как его транспортное средство было угнано, сидел связанным на пассажирском сиденье. Однако в последний момент ему удалось освободиться, и он попытался вывернуть руль, увести тягач с территории ярмарки. По данным криминалистов, которые приводят СМИ, между предполагаемым террористом и его заложником в кабине произошла схватка, в ходе которой злоумышленник сначала пустил в действие нож, а потом застрелил поляка.