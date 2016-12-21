Гражданин Туниса Анис Амри, которого разыскивают по делу о теракте в Берлине, провел четыре года в тюрьме в Италии и был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы на родине. Об этом сообщила в среду радиостанция Mosaique FM со ссылкой на отца подозреваемого.



Фото: Reuters

Он рассказал, что Амри покинул Африку семь лет назад. Отсидев в итальянской тюрьме, предполагаемый террорист в прошлом году перебрался в ФРГ. По данным радиостанции, в силовых ведомствах Туниса указали, что на родине он был осужден за вооруженный грабеж.

Ранее брат подозреваемого сообщил немецкой газете Bild, что Амри за две недели до теракта оборвал связи с семьей. По его словам, все родственники были шокированы новостями о том, что их близкий мог быть исполнителем теракта в германской столице. О местонахождении Амри семья ничего не знает.

В понедельник вечером тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Германские власти ищут исполнителя теракта.

«Ищем по всей Европе». За информацию об устроившем теракт в Берлине обещают 100 тысяч евро