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Предполагаемый берлинский террорист провел четыре года в итальянской тюрьме
22.12.2016 07:01 — Новости Мира | Tut.by
Гражданин Туниса Анис Амри, которого разыскивают по делу о теракте в Берлине, провел четыре года в тюрьме в Италии и был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы на родине. Об этом сообщила в среду радиостанция Mosaique FM со ссылкой на отца подозреваемого.
Он рассказал, что Амри покинул Африку семь лет назад. Отсидев в итальянской тюрьме, предполагаемый террорист в прошлом году перебрался в ФРГ. По данным радиостанции, в силовых ведомствах Туниса указали, что на родине он был осужден за вооруженный грабеж.
Ранее брат подозреваемого сообщил немецкой газете Bild, что Амри за две недели до теракта оборвал связи с семьей. По его словам, все родственники были шокированы новостями о том, что их близкий мог быть исполнителем теракта в германской столице. О местонахождении Амри семья ничего не знает.
В понедельник вечером тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина.
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Отец подозреваемого рассказал, что Амри покинул Африку семь лет назад.
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