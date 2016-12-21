|
Число жертв массового отравления "Боярышником" увеличилось до 63
22.12.2016 07:31 — Новости Мира | Tut.by
В Иркутске в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» погибли 63 человека, сообщает
Как уточнили агентству в ведомстве, в ночь на 22 декабря в больнице скончался один из пострадавших, общее число жертв, таким образом достигло 63-х человек. Еще 109 человек официально признаны пострадавшими, 37 человек остаются в медицинских учреждениях под контролем врачей.
В связи с
Накануне президент России Владимир Путин распорядился повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию. «На самом деле, мы видим, к чему приводят подобные поблажки: десятками люди мрут, как мухи», — отметил он, добавив, что ничего страшного, если косметика из-за этого подорожает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне президент России Владимир Путин распорядился повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию. "На самом деле, мы видим, к чему приводят подобные поблажки:...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии