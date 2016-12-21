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Число жертв массового отравления "Боярышником" увеличилось до 63

22.12.2016 07:31 — Новости Мира | Tut.by  
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В Иркутске в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» погибли 63 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как уточнили агентству в ведомстве, в ночь на 22 декабря в больнице скончался один из пострадавших, общее число жертв, таким образом достигло 63-х человек. Еще 109 человек официально признаны пострадавшими, 37 человек остаются в медицинских учреждениях под контролем врачей.

В связи с массовыми отравлениями в Иркутске был введен режим чрезвычайной ситуации и запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.​ После отравления «Боярышником» были арестованы 11 человек. Их обвиняют по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

Накануне президент России Владимир Путин распорядился повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию. «На самом деле, мы видим, к чему приводят подобные поблажки: десятками люди мрут, как мухи», — отметил он, добавив, что ничего страшного, если косметика из-за этого подорожает.

 
 
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Накануне президент России Владимир Путин распорядился повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию. "На самом деле, мы видим, к чему приводят подобные поблажки:...

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