Впервые за несколько лет в 2016 году в мире не возникло новых военных конфликтов. К такому выводу пришли авторы исследования Рабочей группы по изучению причин войн из Гамбургского университета (AKUF), представленного в среду, 21 декабря. После окончания вооруженных действий на северо-востоке Индии, общее число конфликтов в 2016 году составило 32, что на один меньше, чем год назад.



Повстанцы едут на танке. Алеппо, Сирия, 28 октября 2016 года. Фото: Reuters

Самой кровопролитной является война в Сирии. Большинство конфликтов (12), согласно данным исследования, идут на территории Ближнего и Среднего Востока, 10 — в странах Африки и 8 — в Азии. В Европе и Латинской Америке существует по одному военному противостоянию.

Исследователи указывают также на деэскалацию некоторых конфликтов в 2016 году, в частности, на процесс мирного урегулирования в Колумбии.