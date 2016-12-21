|
Исследование: В 2016 году в мире стало меньше военных конфликтов
22.12.2016 08:28 — Новости Мира | Tut.by
Впервые за несколько лет в 2016 году в мире не возникло новых военных конфликтов. К такому выводу пришли авторы исследования Рабочей группы по изучению причин войн из Гамбургского университета (AKUF), представленного в среду, 21 декабря. После окончания вооруженных действий на северо-востоке Индии, общее число конфликтов в 2016 году составило 32, что на один меньше, чем год назад.
Самой кровопролитной является война в Сирии. Большинство конфликтов (12), согласно данным исследования, идут на территории Ближнего и Среднего Востока, 10 — в странах Африки и 8 — в Азии. В Европе и Латинской Америке существует по одному военному противостоянию.
Исследователи указывают также на деэскалацию некоторых конфликтов в 2016 году, в частности, на процесс мирного урегулирования в Колумбии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство конфликтов (12), согласно данным исследования, идут на территории Ближнего и Среднего Востока.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии