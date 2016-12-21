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Исследование: В 2016 году в мире стало меньше военных конфликтов

22.12.2016 08:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Впервые за несколько лет в 2016 году в мире не возникло новых военных конфликтов. К такому выводу пришли авторы исследования Рабочей группы по изучению причин войн из Гамбургского университета (AKUF), представленного в среду, 21 декабря. После окончания вооруженных действий на северо-востоке Индии, общее число конфликтов в 2016 году составило 32, что на один меньше, чем год назад.


Повстанцы едут на танке. Алеппо, Сирия, 28 октября 2016 года. Фото: Reuters

Самой кровопролитной является война в Сирии. Большинство конфликтов (12), согласно данным исследования, идут на территории Ближнего и Среднего Востока, 10 — в странах Африки и 8 — в Азии. В Европе и Латинской Америке существует по одному военному противостоянию.

Исследователи указывают также на деэскалацию некоторых конфликтов в 2016 году, в частности, на процесс мирного урегулирования в Колумбии.

 
 
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Большинство конфликтов (12), согласно данным исследования, идут на территории Ближнего и Среднего Востока.

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