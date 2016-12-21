Генеральная Ассамблея ООН распорядилась создать «беспристрастный и независимый механизм», которому будет поручен сбор и анализ доказательств преступлений, совершенных за время конфликта в Сирии, с целью упростить возможные в будущем уголовные разбирательства в национальных или международных судах. Соответствующая резолюция была принята в среду большинством голосов. Беларусь выступила против.



Фото: пресс-служба Совета безопасности ООН

Документ, подготовленный Лихтенштейном и Катаром, поддержали 105 государств, в том числе представители Запада. Против его принятия высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран, Сирия и другие государства — в том числе и Беларусь.

Еще 52 делегации, главным образом члены Африканского союза, при голосовании воздержались.

Резолюция предусматривает создание под эгидой ООН «международного, беспристрастного и независимого механизма для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления», совершенные в Сирии с марта 2011 года. В соответствии с документом, этой структуре будет поручено «собирать, обобщать, обеспечивать сохранность и анализировать доказательства» правонарушений, а также готовить материалы с целью «облегчить и ускорить» проведение «непредвзятых и независимых уголовных разбирательств» в соответствии с международными стандартами в национальных, региональных или международных судах или трибуналах, «которые имеют или могут иметь в будущем юрисдикцию в отношении этих преступлений».

ГА попросила генерального секретаря ООН в течение 20 рабочих дней определить параметры работы механизма, а также «безотлагательно предпринять шаги, меры и действия», необходимые для того, чтобы он приступил к полноценной работе. При этом в резолюции подчеркивается, что первоначально этот механизм будет финансироваться за счет добровольных взносов и координировать свои действия с созданной по решению Совета ООН по правам человека независимой комиссией по расследованию событий в Сирии. Генассамблея призвала все государства и стороны конфликта в ближневосточной стране «в полной мере сотрудничать» с создаваемой структурой и следственной комиссией.

Нарушение Устава и опасный прецедент

Выступая на заседании, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари расценил решение о создании следственного механизма как «грубое вторжение во внутренние дела» его страны. По его словам, Генассамблея создала «опасный правовой прецедент», который будет использоваться для сведения счетов с неугодными режимами.

«Я твердо убежден, что одобрение такого механизма на решающей стадии сириийского кризиса нацелено на подрыв национального примирения и межсирийского политического диалога, который планируется возобновить в феврале 2017 года», — подчеркнул дипломат. Кроме того, он указал, что создаваемая комиссия не может считаться беспристрастной, так как будет финансироваться за счет добровольных взносов государств, которые тем самым смогут повлиять на ход расследования.

Постпред Сирии отметил, что принятием резолюции ГА нарушила статью 12 Устава ООН, в соответствии с которой она «не может давать какие-либо рекомендации» касаемо споров или ситуаций, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, если последний сам об этом не попросит. В ходе своего выступления Джаафари иронически поздравил Лихтенштейн за заключенный в ходе подготовки резолюции «нечестивый союз» с Катаром, который Дамаск обвиняет в поддержке террористов.

В свою очередь заместитель постпреда РФ Евгений Загайнов выразил недовольство тем, что подготовка резолюции велась соавторами втайне, без подлинно открытых переговоров. Он назвал решение о создании механизма нелегитимным, так как Генассамблея не вправе создавать органы, призванные помочь в расследовании преступлений, совершенных на территории государств-членов ООН. В результате любые материалы, собранные комиссией не могут считаться уликами и не должны приниматься правоохранительными органами или судами, подчеркнул он.