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В ООН не смогли установить виновных в обстреле гумконвоя в Сирии
22.12.2016 09:30 — Новости Мира | Tut.by
Следственная комиссия ООН не смогла установить ответственных за обстрел гуманитарного конвоя под Алеппо, который произошел в сентябре, передает
Эксперты установили, что причиной инцидента стала воздушная атака, однако установить исполнителя или исполнителей им не удалось. Кроме того, в докладе отмечается, что комиссия не имеет свидетельств для заключения того, что инцидент являлся преднамеренной атакой.
Также в документе подчеркивается, что авиация международной коалиции во главе с США, ВКС России и ВВС Сирии располагали средствами для совершения подобной атаки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве известно, кто виновен в нападении на гуманитарный конвой ООН под Алеппо в Сирии.
Отправленный в провинцию Алеппо в Сирии гуманитарный конвой ООН
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Также в документе подчеркивается, что авиация международной коалиции во главе с США, ВКС России и ВВС Сирии располагали средствами для совершения подобной атаки.
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