Следственная комиссия ООН не смогла установить ответственных за обстрел гуманитарного конвоя под Алеппо, который произошел в сентябре, передает Reuters со ссылкой на доклад организации.



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Эксперты установили, что причиной инцидента стала воздушная атака, однако установить исполнителя или исполнителей им не удалось. Кроме того, в докладе отмечается, что комиссия не имеет свидетельств для заключения того, что инцидент являлся преднамеренной атакой.

Также в документе подчеркивается, что авиация международной коалиции во главе с США, ВКС России и ВВС Сирии располагали средствами для совершения подобной атаки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве известно, кто виновен в нападении на гуманитарный конвой ООН под Алеппо в Сирии.

Отправленный в провинцию Алеппо в Сирии гуманитарный конвой ООН подвергся обстрелу 19 сентября. Были уничтожены 18 грузовиков из 31. В результате обстрела погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники Международного комитета Красного Креста и водители грузовиков. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен заявил , что если подтвердится, что удар по автоколонне был нанесен преднамеренно, это будет считаться военным преступлением.