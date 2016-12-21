В Иркутске число жертв отравления "Боярышником" выросло до 63 человек. В этом же городе от контрафактной водки "Белая береза" умерла женщина.

В Иркутской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации и запретили продавать непищевую спиртосодержащую продукцию.

В торговле проходят проверки, идет конфискация контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции.

Идет следствие, з адержаны 12 человек .