﻿﻿ Число погибших от «Боярышника» в Иркутске выросло до 63 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Число погибших от «Боярышника» в Иркутске выросло до 63 человек

22.12.2016 10:45 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Иркутске число жертв отравления "Боярышником" выросло до 63 человек. В этом же городе от контрафактной водки "Белая береза" умерла женщина.

В Иркутской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации и запретили продавать непищевую спиртосодержащую продукцию.

В торговле проходят проверки, идет конфискация контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции.

Идет следствие, задержаны 12 человек.

Напомним, что на фоне новостей из России Министерство здравоохранения Беларуси ввело ограничение на продажу настойки боярышника, календулы, валерианы в аптеках.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Иркутске число жертв отравления "Боярышником" выросло до 63 человек. В этом же городе от контрафактной водки "Белая береза" умерла женщина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Отношение американцев к России ухудшилось до уровня времен холодной войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика