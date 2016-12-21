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Число погибших от «Боярышника» в Иркутске выросло до 63 человек
22.12.2016 10:45 — Новости Мира | БДГ
В Иркутске число жертв отравления "Боярышником" выросло до 63 человек. В этом же городе от контрафактной водки "Белая береза" умерла женщина.
В Иркутской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации и запретили продавать непищевую спиртосодержащую продукцию.
В торговле проходят проверки, идет конфискация контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции.
Идет следствие, з
Напомним, что на фоне новостей из России Министерство здравоохранения Беларуси
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В Иркутске число жертв отравления "Боярышником" выросло до 63 человек. В этом же городе от контрафактной водки "Белая береза" умерла женщина.
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