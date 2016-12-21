Верховная рада Украины лишила депутата парламента Надежду Савченко права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За соответствующее постановление проголосовали 237 народных избранников, РБК-Украина . Решение вступает в силу со дня его принятия.



Надежда Савченко. Фото: Reuters

В постановлении поясняется, что в состав делегации Савченко включили, когда она находилась в тюрьме на территории России. Это давало ей «иммунитет этой влиятельной международной парламентской организации, что в значительной степени способствовало освобождению Савченко и ее возвращению в Украину».

Сейчас же обстоятельства изменились, поясняется в документе.

Напомним, ранее Савченко исключили из фракции «Батькивщина». Решение было принято после того, как стало известно Минске с лидерами ЛНР и ДНР">о встрече нардепа с лидерами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которая прошла в Минске.

На данный момент Надежда Савченко находится за пределами Украины, сообщили в пресс-службе депутата телеканалу « 112 Украина ».