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Верховная рада исключила Надежду Савченко из постоянной делегации в ПАСЕ

22.12.2016 15:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Верховная рада Украины лишила депутата парламента Надежду Савченко права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За соответствующее постановление проголосовали 237 народных избранников, РБК-Украина. Решение вступает в силу со дня его принятия.


Надежда Савченко. Фото: Reuters

В постановлении поясняется, что в состав делегации Савченко включили, когда она находилась в тюрьме на территории России. Это давало ей «иммунитет этой влиятельной международной парламентской организации, что в значительной степени способствовало освобождению Савченко и ее возвращению в Украину».

Сейчас же обстоятельства изменились, поясняется в документе.

Напомним, ранее Савченко исключили из фракции «Батькивщина». Решение было принято после того, как стало известно Минске с лидерами ЛНР и ДНР">о встрече нардепа с лидерами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которая прошла в Минске.

На данный момент Надежда Савченко находится за пределами Украины, сообщили в пресс-службе депутата телеканалу «112 Украина».

 
Теги: Минск
 
 
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За соответствующее постановление проголосовали 237 народных избранников.

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