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Верховная рада исключила Надежду Савченко из постоянной делегации в ПАСЕ
22.12.2016 15:28 — Новости Мира | Tut.by
Верховная рада Украины лишила депутата парламента Надежду Савченко права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За соответствующее постановление проголосовали 237 народных избранников,
В постановлении поясняется, что в состав делегации Савченко включили, когда она находилась в тюрьме на территории России. Это давало ей «иммунитет этой влиятельной международной парламентской организации, что в значительной степени способствовало освобождению Савченко и ее возвращению в Украину».
Сейчас же обстоятельства изменились, поясняется в документе.
Напомним, ранее Савченко
На данный момент Надежда Савченко находится за пределами Украины, сообщили в пресс-службе депутата телеканалу «
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За соответствующее постановление проголосовали 237 народных избранников.
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