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В Москве простились с убитым в Турции послом России

22.12.2016 15:43 — Новости Мира | Tut.by  
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22 декабря в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве прошла церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре. В мероприятии приняли участие в том числе глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и президент Владимир Путин, который из-за этого перенес на сутки свою ежегодную пресс-конференцию.


Фотография Анлрея Карлова в траурной рамке. Москва, Россия, 22 декабря 2016 года. Фото: пресс-служба президента России

Владимир Путин у гроба с телом Андрея Карлова. Москва, Россия, 22 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Попрощаться с Карловым пришел также премьер-министр России Дмитрий Медведев. Москва, Россия, 22 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Андреем Карловым. Москва, Россия, 22 декабря 2016 года. Фото: пресс-служба президента России

Вдова Андрея Карлова, Марина Михайловна, ставшая невольным свидетелем убийства своего мужа, беседует с главой МИД России Сергеем Лавровым на церемонии прощания. Москва, Россия, 22 декабря 2016 года. Фото: пресс-служба президента России

19 декабря в посла России в Турции Андрея Карлова несколько раз выстрелили Галерее современного искусства в турецкой столице. Он умер в больнице от полученных ранений.


22 декабря 2016 года, Москва, Россия. Фото: пресс-служба президента России

Стрелком оказался бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки госпереворота в июле 2016 года. Алтынташ был убит на месте сотрудниками спецподразделений.

 
 
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Попрощаться с Карловым пришли также премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент страны Владимир Путин.

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