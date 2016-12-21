22 декабря в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве прошла церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре. В мероприятии приняли участие в том числе глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и президент Владимир Путин, который из-за этого перенес на сутки свою ежегодную пресс-конференцию.



Фотография Анлрея Карлова в траурной рамке. Москва, Россия, 22 декабря 2016 года. Фото: пресс-служба президента России



Владимир Путин у гроба с телом Андрея Карлова. Москва, Россия, 22 декабря 2016 года. Фото: Reuters



Попрощаться с Карловым пришел также премьер-министр России Дмитрий Медведев. Москва, Россия, 22 декабря 2016 года. Фото: Reuters



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Андреем Карловым. Москва, Россия, 22 декабря 2016 года. Фото: пресс-служба президента России



Вдова Андрея Карлова, Марина Михайловна, ставшая невольным свидетелем убийства своего мужа, беседует с главой МИД России Сергеем Лавровым на церемонии прощания. Москва, Россия, 22 декабря 2016 года. Фото: пресс-служба президента России

19 декабря в посла России в Турции Андрея Карлова несколько раз выстрелили Галерее современного искусства в турецкой столице. Он умер в больнице от полученных ранений.



22 декабря 2016 года, Москва, Россия. Фото: пресс-служба президента России

Стрелком оказался бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ , который был уволен из правоохранительных органов после попытки госпереворота в июле 2016 года. Алтынташ был убит на месте сотрудниками спецподразделений.