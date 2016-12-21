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В Москве простились с убитым в Турции послом России
22.12.2016 15:43 — Новости Мира | Tut.by
22 декабря в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве прошла церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре. В мероприятии приняли участие в том числе глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и президент Владимир Путин, который из-за этого перенес на сутки свою ежегодную пресс-конференцию.
19 декабря в посла России в Турции Андрея Карлова несколько раз
Стрелком оказался бывший сотрудник турецкой полиции
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Попрощаться с Карловым пришли также премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент страны Владимир Путин.
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