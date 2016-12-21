Владимир Путин уверен, что сейчас Россия сильнее любого потенциального агрессора. При этом глава российского государства предупредил, что расслабляться и терять бдительность военным нельзя.



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«Нам еще много предстоит сделать, вместе с тем, уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора», — заявил он на коллегии Минобороны. «Любого!» — повторил Верховный главнокомандующий.

Однако предупредил: «Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться». «С учетом скорости происходящих в мире событий, мы даже не успеем заметить», — призвал к бдительности президент.

Путин подчеркнул, что от военачальников «очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет».

«Очень рассчитываю на то, что вы будете работать также слаженно, будете также ответственно относиться к порученному вам делу», — сказал Путин. По его мнению, «работая таким образом, мы выполним все задачи, которые перед нами стоят в важнейшей сфере — укреплении обороноспособности России».