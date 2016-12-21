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Из-за массового отравления "Боярышником" в Иркутске остались сиротами шесть детей

22.12.2016 16:45 — Новости Мира | Tut.by  
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В Иркутске шесть детей остались сиротами, так как их родители умерли от отравления суррогатным алкоголем. Об этом пишет Meduza со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Четыре ребенка уже проживают в приемных семьях, так как их родителей лишили родительских прав. Еще один ребенок находится у родственников, они также оформляют опеку над ним.

Одного ребенка направили в приют для сирот, но его также планируют взять на воспитание родственники. С ребенком работает психолог.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил оказать поддержку детям, оставшимся без родителей.

В Иркутске в середине декабря произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт вместо этилового, указанного на этикетке. По данным на 22 декабря, смертельно отравились 72 человека.

В Иркутске введен режим чрезвычайной ситуации и запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.​ После отравления «Боярышником», по последним данным, арестованы 13 человек. Их обвиняют по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследованием дела об отравлении занимается Центральный аппарат Следственного комитета.

Накануне Владимир Путин распорядился повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию.

Власти России также заговорили о необходимости продавать аптечный «Боярышник» и «Валокордин» по рецептам.

 
 
Ссылка на источник 65
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Четыре ребенка уже проживают в приемных семьях, так как их родителей лишили родительских прав. Еще один ребенок находится у родственников, они также оформляют...

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