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Из-за массового отравления "Боярышником" в Иркутске остались сиротами шесть детей
22.12.2016 16:45 — Новости Мира | Tut.by
В Иркутске шесть детей остались сиротами, так как их родители умерли от отравления суррогатным алкоголем. Об этом пишет
Четыре ребенка уже проживают в приемных семьях, так как их родителей лишили родительских прав. Еще один ребенок находится у родственников, они также оформляют опеку над ним.
Одного ребенка направили в приют для сирот, но его также планируют взять на воспитание родственники. С ребенком работает психолог.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил оказать поддержку детям, оставшимся без родителей.
В Иркутске в середине декабря произошло
В Иркутске введен режим чрезвычайной ситуации и запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. После отравления «Боярышником», по последним данным, арестованы 13 человек. Их обвиняют по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследованием дела об отравлении занимается Центральный аппарат Следственного комитета.
Накануне Владимир Путин
Власти России также заговорили о необходимости продавать аптечный «Боярышник» и «Валокордин» по рецептам.
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Четыре ребенка уже проживают в приемных семьях, так как их родителей лишили родительских прав. Еще один ребенок находится у родственников, они также оформляют...
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