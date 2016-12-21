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За попытку примкнуть к ИГ российская студентка получила 4,5 года колонии
22.12.2016 17:05 — Новости Мира | Tut.by
Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) к четырем с половиной годам колонии общего режима за попытку присоединиться к террористической организации «Исламское государство». Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает агентство «Москва».
Ранее 22 декабря стало известно, что Караулову признали виновной. Гособвинитель просил приговорить девушку к пяти годам колонии. Сама она вину не признает.
«Суд постановил признать Караулову виновной и приговорить к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима», — огласил решение судья Александр Абабков, передает ТАСС. По данным агентства, защита намерена обжаловать приговор.
В последнем слове перед оглашением приговора Караулова попросила суд о снисхождении и заявила, что мечтает искупить вину. Она также принесла извинения спецслужбам и всем, кто ей помогал, и добавила, что искала решение в человеке, который ее унижал и врал ей.
19-летняя Караулова была арестована 28 октября 2015 года. К тому времени она сменила имя и фамилию и стала Александрой Ивановой.
Девушка была впервые задержана 4 июня 2015 года при попытке
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По словам самой Карауловой, она ехала в Сирию к любимому человеку, а воевать не собиралась.
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