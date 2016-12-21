В социальной сети Facebook обнаружен ролик: предположительно, в нем снят главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине Анис Амри, сообщила Daily Express .

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Мужчина снял себя на видео в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг, который находится недалеко от рождественской ярмарки, где 19 декабря грузовик наехал на людей. Тогда погибли 12 человек . Власти признали случившееся терактом, его исполнитель сбежал. Амри ищут по всей Европе, заявили накануне в полиции. За помощь в поимке злоумышленника назначена награда в 100 тысяч евро.



Анис Амри. Фото: Reuters

Когда снят ролик не указано. Власти пока не прокомментировали подлинность видео.