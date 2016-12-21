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В Сети появилось видео с предполагаемым террористом из Берлина
22.12.2016 18:28 — Новости Мира | Tut.by
В социальной сети Facebook обнаружен ролик: предположительно, в нем снят главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине Анис Амри, сообщила
Когда снят ролик не указано. Власти пока не прокомментировали подлинность видео.
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