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В Сети появилось видео с предполагаемым террористом из Берлина

22.12.2016 18:28 — Новости Мира | Tut.by  
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В социальной сети Facebook обнаружен ролик: предположительно, в нем снят главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине Анис Амри, сообщила Daily Express.

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Мужчина снял себя на видео в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг, который находится недалеко от рождественской ярмарки, где 19 декабря грузовик наехал на людей. Тогда погибли 12 человек. Власти признали случившееся терактом, его исполнитель сбежал. Амри ищут по всей Европе, заявили накануне в полиции. За помощь в поимке злоумышленника назначена награда в 100 тысяч евро.


Анис Амри. Фото: Reuters

Когда снят ролик не указано. Власти пока не прокомментировали подлинность видео.

 
 
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Мужчина снял себя на видео в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг, который находится недалеко от рождественской ярмарки, где 19 декабря грузовик наехал на...

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