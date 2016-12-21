БелАЗ имеет портфель заказов на первое полугодие 2017 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» Петр Пархомчик.

«Есть уверенность по работе в следующем году. Загрузили предприятие на первое полугодие. Мы не уходим ни на какие новогодние каникулы — с 3 января приступаем к работе в обычном двухсменном режиме», — отметил Петр Пархомчик.

В следующем году планируется увеличить объем производства не менее чем на 15%, экспорт — на 10%.

«Мы плотно работаем по Северной и Латинской Америке. Принимали участие в выставке в Лас-Вегасе. Есть определенный результат. Многие компании заинтересовались самым большим карьерным самосвалом грузоподъемностью 450 т. Это и Канада, Перу, Чили. Понятно, что пока только один самосвал работает, все осторожно подходят. Но интерес большой», — заверил Петр Пархомчик.

Он констатировал, что уже собран второй и третий 450-тонники. «Планируем отдать в Россию. Но, может быть, получится и в страны дальнего зарубежья. Первый самосвал хорошо работает», — подытожил гендиректор.