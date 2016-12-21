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"Увеличим производство на 15%, экспорт - на 10%". БелАЗ уже получил заказы на 2017 год
22.12.2016 20:47 — Новости Мира | Tut.by
БелАЗ имеет портфель заказов на первое полугодие 2017 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» Петр Пархомчик.
«Есть уверенность по работе в следующем году. Загрузили предприятие на первое полугодие. Мы не уходим ни на какие новогодние каникулы — с 3 января приступаем к работе в обычном двухсменном режиме», — отметил Петр Пархомчик.
В следующем году планируется увеличить объем производства не менее чем на 15%, экспорт — на 10%.
«Мы плотно работаем по Северной и Латинской Америке. Принимали участие в выставке в Лас-Вегасе. Есть определенный результат. Многие компании заинтересовались самым большим карьерным самосвалом грузоподъемностью 450 т. Это и Канада, Перу, Чили. Понятно, что пока только один самосвал работает, все осторожно подходят. Но интерес большой», — заверил Петр Пархомчик.
Он констатировал, что уже собран второй и третий 450-тонники. «Планируем отдать в Россию. Но, может быть, получится и в страны дальнего зарубежья. Первый самосвал хорошо работает», — подытожил гендиректор.
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"Есть уверенность по работе в следующем году. Загрузили предприятие на первое полугодие", - отметил Петр Пархомчик.
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