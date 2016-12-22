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Сирийская армия заявила о взятии Алеппо под контроль
22.12.2016 23:10 — Новости Мира | Tut.by
Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под контроль Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев.
«Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо», — говорится в заявлении командования сирийской армии.
Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью.
В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо «стратегическим переломом в борьбе с терроризмом».
Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией.
Эвакуация шла с перебоями и остановками, так как сирийское правительство и повстанцы постоянно обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня.
Считается, что всего из восточной части города было эвакуировано около 35 тысяч человек. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года — в осаде.
В понедельник, 19 сентября, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия эту резолюцию поддержала.
Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями, которые могли учинить проправительственные войска, когда им удалось захватить восточный Алеппо после двух лет осады.
Кроме того, западные страны и СМИ обвиняли российскую и сирийскую авиацию в неизбирательном применении оружия, приводящего к гибели мирных жителей. Сирийские и российские власти называли такие сообщения фальсификациями.
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Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под контроль Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев.
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