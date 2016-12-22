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Сирийская армия заявила о взятии Алеппо под контроль

22.12.2016 23:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под контроль Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев.


Алеппо, Сирия, 12 декабря 2016 года. Фото: Reuters

«Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо», — говорится в заявлении командования сирийской армии.

Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью.

В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо «стратегическим переломом в борьбе с терроризмом».

Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией.

Эвакуация шла с перебоями и остановками, так как сирийское правительство и повстанцы постоянно обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня.

Считается, что всего из восточной части города было эвакуировано около 35 тысяч человек. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года — в осаде.

В понедельник, 19 сентября, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая должна обеспечить мониторинг соблюдения прав человека в Алеппо. Россия эту резолюцию поддержала.

Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями, которые могли учинить проправительственные войска, когда им удалось захватить восточный Алеппо после двух лет осады.

Кроме того, западные страны и СМИ обвиняли российскую и сирийскую авиацию в неизбирательном применении оружия, приводящего к гибели мирных жителей. Сирийские и российские власти называли такие сообщения фальсификациями.

 
 
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Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под контроль Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев.

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