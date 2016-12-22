Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 74 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.



Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области

«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших — 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска», — сказали в ведомстве.

Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона — Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.

Корреспонденты BBC поговорили с некоторыми из пациентов в больнице. Выжившие после отравления спиртовым раствором «Боярышник» в Иркутске описали, как развивались события перед отравлением.

«Пришла в магазин, купила и выпила вместе с мужем и его матерью. К сожалению, она умерла. Я вызвала скорую своему мужу, но и сама очнулась здесь, что случилось с моим мужем, не знаю», — говорит одна из пацинток.

Другой мужчина описал свои ощущения после отравления «Боярышником».

«Наутро почувствовал сильную головную боль и понял, что теряю зрение. Когда я смотрел на свет, было чувство, что меня слепят автомобильные фары», — рассказал он журналистам.

В Иркутске в середине декабря произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт вместо этилового, указанного на этикетке.

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации и запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.​ После отравления «Боярышником», по последним данным, арестованы 13 человек. Их обвиняют по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследованием дела об отравлении занимается Центральный аппарат Следственного комитета.

Владимир Путин распорядился повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию. Власти России также заговорили о необходимости продавать аптечный «Боярышник» и «Валокордин» по рецептам.