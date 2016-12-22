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"Понял, что теряю зрение". Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 74 человек
23.12.2016 06:24 — Новости Мира | Tut.by
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске увеличилось до 74 человек, сообщили
«Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших — 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска», — сказали в ведомстве.
Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона — Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.
Корреспонденты
«Пришла в магазин, купила и выпила вместе с мужем и его матерью. К сожалению, она умерла. Я вызвала скорую своему мужу, но и сама очнулась здесь, что случилось с моим мужем, не знаю», — говорит одна из пацинток.
Другой мужчина описал свои ощущения после отравления «Боярышником».
«Наутро почувствовал сильную головную боль и понял, что теряю зрение. Когда я смотрел на свет, было чувство, что меня слепят автомобильные фары», — рассказал он журналистам.
В Иркутске в середине декабря произошло
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации и запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. После отравления «Боярышником», по последним данным, арестованы 13 человек. Их обвиняют по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследованием дела об отравлении занимается Центральный аппарат Следственного комитета.
Владимир Путин
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По данным Минздрава, общее число пострадавших составляет 122 человека.
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