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Представитель Трампа пояснил его высказывание о ядерном оружии
23.12.2016 07:11 — Новости Мира | Tut.by
Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что страна должна укрепить свои ядерные возможности, означает необходимость предотвращения того, чтобы ядерное оружие оказалось у нестабильных стран или террористических групп. Такое заявление сделал представитель Трампа Джейсон Миллер, передает
«Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и настоятельную необходимость предотвратить его появление, в частности, у террористических организаций, а также у нестабильных режимов и режимов-изгоев», — отметил Миллер.
В четверг, 22 декабря, Трамп
На первых президентских теледебатах с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон Трамп в сентябре не исключил возможность нанесения Соединенными Штатами превентивного ядерного удара. Говоря о ядерном потенциале других стран, политик тогда отметил, что, по его мнению, арсенал, которым располагает Россия, новее, чем американский.
Выборы президента США состоялись 8 ноября, победу на них одержал Трамп. Его инаугурация состоится 20 января 2017 года.
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Заявление Трампа о том, что страна должна укрепить свои ядерные возможности, означает необходимость предотвращения того, чтобы ядерное оружие оказалось у...
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