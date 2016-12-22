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Выборщиков из штата Вашингтон оштрафуют за то, что они проголосовали не за Клинтон

23.12.2016 07:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Четыре представителя коллегии выборщиков от штата Вашингтон будут подвергнуты штрафу в размере $ 1 тыс. каждый за то, что во время прошедшего в начале этой недели голосования они отказались поддержать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая одержала победу на выборах президента США в этом штате. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).


Фото: Reuters

Как отметил Дэвид Аммонс, представитель госсекретаря штата Ким Вайман, чье ведомство занималось организацией и проведением в Вашингтоне процесса всеобщего голосования, у недобросовестных выборщиков есть 60 дней на то, чтобы заплатить штраф. По словам Аммонса, в случае если выборщики решать воспротивиться этому, офис госсекретаря готов через суд обязать их выплатить указанную сумму.

Голосование коллегии выборщиков прошло в США в минувший понедельник. По его итогам республиканец Дональд Трамп набрал 304 голоса, Клинтон — 227 голосов. Эти результаты несколько разошлись с итогами волеизъявления граждан в день выборов президента 8 ноября (306 голосов — у Трампа, 232 голоса — у Клинтон), так как семь выборщиков проигнорировали волю избирателей и проголосовали по своему усмотрению.

В Вашингтоне выборщики связаны обязательствами голосовать за победителя выборов в этом штате, однако четыре из 12 членов коллегии это правило нарушили. Три выборщика поддержали вместо Клинтон экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, не участвовавшего в предвыборной гонке, еще один член коллегии проголосовал за влиятельную представительницу индейского народа сиу.

Американская избирательная система — архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально во время всеобщих выборов 8 ноября избирались не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они собрались 19 декабря в столицах своих штатов и провели собственное голосование, по итогам которого и был официально определен новый глава государства — Дональд Трамп.

В некоторых американских штатах выборщики формально не связаны итогами имевшего место волеизъявления граждан. Это порождало в СМИ версии о возможности «измены» выборщиков Трампу, однако данные предположения все же не оправдались. Инаугурация Трампа и избранного вице-президента Майкла Пенса состоится 20 января 2017 года.

 
 
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В случае если выборщики решать воспротивиться этому, офис госсекретаря готов через суд обязать их выплатить указанную сумму.

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