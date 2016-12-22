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Власти Германии заявили о предотвращении теракта в торговом центре

23.12.2016 08:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция Германии арестовала двоих мужчин в городе Дуйсбург по подозрению в планировании теракта.


Фото: Reuters

В полиции заявили, что двое братьев, уроженцев Косова, планировали атаку на торговый центр в городе Оберхаузен на севере Германии. Других подробностей пока нет.

Информация о задержании появилась на фоне продолжающихся поисков предполагаемого исполнителя недавнего теракта в Берлине Аниса Амри.

Семья 24-летнего выходца из Туниса, который находится в бегах, обратилась к нему с призывом сдаться властям.

Амри объявлен в розыск по всей Европе, за информацию о нем назначена награда в 100 тысяч евро.

Полиция подтвердила, что его отпечатки пальцев были обнаружены на двери и в кабине грузовика, который въехал в толпу людей на ярмарке 19 декабря.

Теракт унес жизни 12 человек, еще почти 50 пострадали.

 
 
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В полиции заявили, что двое братьев, уроженцев Косова, планировали атаку на торговый центр в городе Оберхаузен на севере Германии.

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