Алеппо, второй по величине город Сирии, был крупным экономическим и промышленным центром и одной из главных туристических достопримечательностей страны. Спустя четыре года один из древнейших и красивейших городов Ближнего Востока, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, превратился в руины.



Великая мечеть Алеппо, или Мечеть Омейядов, была построена между VIII и XIII веками. Сейчас она выглядит так. 6 октября 2010 года, 17 декабря 2016 года. Фото: Reuters



Мечеть Омейядов изнутри. 12 марта 2009 года. Фото: Reuters



13 декабря 2016 года мечеть Омейядов выглядит вот так. Фото: Reuters



Бани Хаммам аль-Нахасин были построены еще в XIII веке и находятся в самом центре старого рынка. До войны эти мужские бани были очень популярны среди туристов. 6 октября 2010 года. Фото: Reuters



17 декабря 2016 года бани Хаммам аль-Нахасин выглядят вот так. Фото: Reuters



Цитадель Алеппо, построенная в XIII веке, — один из символов города. 9 августа 2010 года. Фото: Reuters



Цитадель, 13 декабря 2016 года. Фото: Reuters



Торговый центр Шаба-Молл: 12 декабря 2009, 16 октября 2014 года. Какое-то время центр использовался боевиками «Исламского государства» в качестве тюрьмы, однако потом его захватили боевики группировки «Фронт ан-Нусра».



Мечеть Омейядов, 12 марта 2009 года, 13 декабря 2016 года. Фото: Reuters



Вход на крытый рынок Су аз-Зирб в старом центре Алеппо. 24 ноября 2008 года. Фото: Reuters



Вход на крытый рынок Су аз-Зирб в старом центре Алеппо. 13 декабря 2016 года. Фото: Reuters



Панорама исторической части Алеппо — Старого города. 24 ноября 2008 года. Фото: Reuters



А вот так Старый город выглядит сейчас. 13 декабря 2016 года. Фото: Reuters