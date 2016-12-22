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Алеппо: как выглядел город до и после боев

23.12.2016 10:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Алеппо, второй по величине город Сирии, был крупным экономическим и промышленным центром и одной из главных туристических достопримечательностей страны. Спустя четыре года один из древнейших и красивейших городов Ближнего Востока, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, превратился в руины.


Великая мечеть Алеппо, или Мечеть Омейядов, была построена между VIII и XIII веками. Сейчас она выглядит так. 6 октября 2010 года, 17 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Мечеть Омейядов изнутри. 12 марта 2009 года. Фото: Reuters

13 декабря 2016 года мечеть Омейядов выглядит вот так. Фото: Reuters

Бани Хаммам аль-Нахасин были построены еще в XIII веке и находятся в самом центре старого рынка. До войны эти мужские бани были очень популярны среди туристов. 6 октября 2010 года. Фото: Reuters

17 декабря 2016 года бани Хаммам аль-Нахасин выглядят вот так. Фото: Reuters

Цитадель Алеппо, построенная в XIII веке, — один из символов города. 9 августа 2010 года. Фото: Reuters

Цитадель, 13 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Торговый центр Шаба-Молл: 12 декабря 2009, 16 октября 2014 года. Какое-то время центр использовался боевиками «Исламского государства» в качестве тюрьмы, однако потом его захватили боевики группировки «Фронт ан-Нусра».

Мечеть Омейядов, 12 марта 2009 года, 13 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Вход на крытый рынок Су аз-Зирб в старом центре Алеппо. 24 ноября 2008 года. Фото: Reuters

Вход на крытый рынок Су аз-Зирб в старом центре Алеппо. 13 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Панорама исторической части Алеппо — Старого города. 24 ноября 2008 года. Фото: Reuters

А вот так Старый город выглядит сейчас. 13 декабря 2016 года. Фото: Reuters
 
 
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Один из древнейших и красивейших городов Ближнего Востока, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, превратился в руины.

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