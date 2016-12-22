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Алеппо: как выглядел город до и после боев
23.12.2016 10:06 — Новости Мира | Tut.by
Алеппо, второй по величине город Сирии, был крупным экономическим и промышленным центром и одной из главных туристических достопримечательностей страны. Спустя четыре года один из древнейших и красивейших городов Ближнего Востока, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, превратился в руины.
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Один из древнейших и красивейших городов Ближнего Востока, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, превратился в руины.
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