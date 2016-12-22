Члены переходной команды Дональда Трампа обратились к Таможенно-пограничной службе Техаса с запросом по сооружению стены на границе с Мексикой, возведение которой избранный президент США обещал во время предвыборной кампании. Об этом со ссылкой на заявление конгрессмена от штата Техас Генри Куэллара сообщила газета The New York Times.



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По данным издания, представители избранного президента хотят согласовать с погранслужбой штата линию строительства разделительной стены и проходов в ней. Отмечается, что пока неясно, идет ли речь о «большой, красивой стене», упоминавшейся Трампом в его предвыборных выступлениях, или о каком-то ином, менее капитальном заграждении.

«Они (члены команды Трампа — прим. ТАСС) попросили нас определить места, чтобы мы могли обсудить районы, которые они предлагают, и соответствующую инфраструктуру (в зависимости от того — прим. ТАСС), идет ли речь о стене или о заграждении из сетки», — заявил Куэллар.

По словам конгрессмена, в погранслужбе Техаса выразили свое несогласие с предложениями представителей избранного президента. Куэллар не уточнил, какие именно позиции вызвали разногласия. В самой погранслужбе штата отказались от комментариев по этому поводу, воздерживаются от них и в переходной команде Трампа.