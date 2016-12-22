|
Команда Трампа приступила к согласованию линии стены на границе с Мексикой
23.12.2016 12:27 — Новости Мира | Tut.by
Члены переходной команды Дональда Трампа обратились к Таможенно-пограничной службе Техаса с запросом по сооружению стены на границе с Мексикой, возведение которой избранный президент США обещал во время предвыборной кампании. Об этом со ссылкой на заявление конгрессмена от штата Техас Генри Куэллара сообщила газета The New York Times.
По данным издания, представители избранного президента хотят согласовать с погранслужбой штата линию строительства разделительной стены и проходов в ней. Отмечается, что пока неясно, идет ли речь о «большой, красивой стене»,
«Они (члены команды Трампа — прим. ТАСС) попросили нас определить места, чтобы мы могли обсудить районы, которые они предлагают, и соответствующую инфраструктуру (в зависимости от того — прим. ТАСС), идет ли речь о стене или о заграждении из сетки», — заявил Куэллар.
По словам конгрессмена, в погранслужбе Техаса выразили свое несогласие с предложениями представителей избранного президента. Куэллар не уточнил, какие именно позиции вызвали разногласия. В самой погранслужбе штата отказались от комментариев по этому поводу, воздерживаются от них и в переходной команде Трампа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным издания, представители избранного президента хотят согласовать с погранслужбой штата линию строительства разделительной стены и проходов в ней.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии