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В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку

23.12.2016 12:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как передает La Repubblica, во время перестрелки мужчина кричал «Аллах акбар». Он ранил одного из офицеров полиции в плечо. Перестрелка произошла в ночь на 23 декабря около железнодорожной станции на площади 1 Мая.

Вечером 19 декабря в столице ФРГ фура совершила наезд на посетителей рождественской ярмарки. Управлявший ею человек скрылся. Жертвами наезда стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом. Ответственность за него взяло на себя «Исламское государство».

Главным подозреваемым является выходец из Туниса Анис Амри. Его документы полиция обнаружила под сидением совершившей наезд на людей фуре.

 
 
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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