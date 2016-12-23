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В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку
23.12.2016 12:36 — Новости Мира | Tut.by
Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как передает La Repubblica, во время перестрелки мужчина кричал «Аллах акбар». Он ранил одного из офицеров полиции в плечо. Перестрелка произошла в ночь на 23 декабря около железнодорожной станции на площади 1 Мая.
Вечером 19 декабря в столице ФРГ фура
Главным подозреваемым является выходец из Туниса Анис Амри. Его документы
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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