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Возможно, но нецелесообразно". Путин ответил на вопрос о досрочных выборах президента

23.12.2016 12:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Журналист издания The Wall Street Journal поинтересовался у Владимира Путина, следует ли ожидать в стране в следующем году президентских выборов. Вопрос прозвучал на пресс-конференции, которую сегодня, 23 декабря, дает президент России для представителей иностранных и российских СМИ.


Фото: Reuters

В какой стране? — пошутил в ответ Путин.

Потом добавил:

— Возможно, но нецелесообразно.

Президентские выборы должны пройти в России в 2018 году. О своем участии в них уже заявил основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный. Путин не давал четкого ответа на вопрос о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2018 году. Он отвечал, что говорить об этом «абсолютно преждевременно».

В начале декабря на встрече с рабочими одного из челябинских предприятий сказал, что «мечтает успешно завершить карьеру».

Ранее в интервью Bloomberg он уточнил, что решение будет зависеть от того, будут ли реализованы «планы и задачи, которые мы перед собой ставили… повышение жизненного уровня людей, развитие экономики, социальной сферы, повышение обороноспособности страны». В этом интервью он также описал, каким, по его мнению, должен быть будущий лидер России. «Исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым», — ответил глава государства на вопрос журналистов.

В марте 2015 года Владимир Путин допустил, что на выборах главы государства в 2018 году может быть выбран другой человек.

В ноябре Левада-центр провел опрос, согласно которому число россиян, желающих видеть Путина на посту президента после 2018 года, достигло 63%. Это стало самым высоким показателем с октября 2012 года.

 
 
Ссылка на источник 90
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Журналист издания The Wall Street Journal поинтересовался у Владимира Путина, следует ли ожидать в стране в следующем году президентских выборов.

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