|
Угонщики захватили самолет со 118 пассажирами на борту
23.12.2016 14:01 — Новости Мира | Tut.by
Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками. Авиалайнер, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, приземлился в аэропорту Мальты.
На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек — 111 пассажиров и 7 членов экипажа.
Как сообщает
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в твиттере, что он получил информацию об угнанном самолете.
По информации издания Times of Malta, один из угонщиков заявил, что готов отпустить пассажиров, если выполнят его требования. Однако, в чем они заключаются, пока неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Reuters, угонщики угрожают взорвать воздушное судно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии