Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками. Авиалайнер, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, приземлился в аэропорту Мальты.



Фото: Reuters

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек — 111 пассажиров и 7 членов экипажа.

Как сообщает Reuters , угонщики угрожают взорвать воздушное судно.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в твиттере, что он получил информацию об угнанном самолете.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

По информации издания Times of Malta, один из угонщиков заявил, что готов отпустить пассажиров, если выполнят его требования. Однако, в чем они заключаются, пока неизвестно.