Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками. Авиалайнер, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, приземлился в аэропорту Мальты.

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек — 111 пассажиров и 7 членов экипажа.

Как сообщает Reuters , угонщики угрожают взорвать воздушное судно.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в твиттере, что он получил информацию об угнанном самолете.