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Угонщики захватили самолет со 118 пассажирами на борту

23.12.2016 14:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен угонщиками. Авиалайнер, выполнявший перелет по внутреннему маршруту, приземлился в аэропорту Мальты.


Фото: Reuters

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек — 111 пассажиров и 7 членов экипажа.

Как сообщает Reuters, угонщики угрожают взорвать воздушное судно.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в твиттере, что он получил информацию об угнанном самолете.

По информации издания Times of Malta, один из угонщиков заявил, что готов отпустить пассажиров, если выполнят его требования. Однако, в чем они заключаются, пока неизвестно.

 
 
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Как сообщает Reuters, угонщики угрожают взорвать воздушное судно.

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