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Сирийские правозащитники обвинили Турцию в гибели мирных граждан
23.12.2016 14:34 — Новости Мира | Tut.by
Не менее 88 гражданских лиц погибли за последние сутки в результате налетов турецкой авиации на сирийский город Эль-Баб, находящийся под контролем террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Среди погибших — 24 ребенка, сообщило в пятницу, 23 декабря, агентство Reuters со ссылкой на сирийский Наблюдательный совет по правам человека (SOHR).
По словам руководителя базирующегося в Великобритании SOHR Рами Абдель Рахмана, 72 человека погибли из-за бомбардировок 22 декабря, еще 16 — на следующий день. Это самая кровопролитная атака турецких вооруженных сил, зарегистрированная SOHR с того времени, как армия Турции начала вторжение в Сирию в августе, уточнил Рахман.
В ходе операции «Щит Евфрата» турецкие войска и союзные им группировки сирийских повстанцев на протяжении нескольких недель пытаются вытеснить боевиков ИГ из Эль-Баба, расположенного примерно в 25 километрах от сирийско-турецкой границы. В настоящее время город окружен, дорога, связывающая его с Алеппо, перекрыта турецкими военными.
Ранее, 22 декабря, ИГ
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Среди погибших - 24 ребенка.
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