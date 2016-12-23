Не менее 88 гражданских лиц погибли за последние сутки в результате налетов турецкой авиации на сирийский город Эль-Баб, находящийся под контролем террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Среди погибших — 24 ребенка, сообщило в пятницу, 23 декабря, агентство Reuters со ссылкой на сирийский Наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

По словам руководителя базирующегося в Великобритании SOHR Рами Абдель Рахмана, 72 человека погибли из-за бомбардировок 22 декабря, еще 16 — на следующий день. Это самая кровопролитная атака турецких вооруженных сил, зарегистрированная SOHR с того времени, как армия Турции начала вторжение в Сирию в августе, уточнил Рахман.

В ходе операции «Щит Евфрата» турецкие войска и союзные им группировки сирийских повстанцев на протяжении нескольких недель пытаются вытеснить боевиков ИГ из Эль-Баба, расположенного примерно в 25 километрах от сирийско-турецкой границы. В настоящее время город окружен, дорога, связывающая его с Алеппо, перекрыта турецкими военными.

Ранее, 22 декабря, ИГ распространило в интернете видеоролик, в котором снято убийство двух пленных турецких солдат: их сожгли заживо. Всего в ходе боев за Эль-Баб погибли 16 турецких военнослужащих, еще 33 были ранены. По данным турецкого командования, потери в рядах джихадистов составили 138 человек.