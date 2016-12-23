На традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин встретился с почти 1,5 тыс. журналистов. Встреча должна была состояться 22 декабря, но ее отложили на сутки: в четверг президент присутствовал на прощании с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.



Фото: Reuters

Пресс-конференция продолжалась без малого четыре часа. Российский президент рассказал об отношении к победе Трампа, своем видении ситуации в Украине, массовых отравлениях боярышником в Иркутске, отношениях с Европой и многом другом. Главные высказывания Путина — по материалам ТАСС .

О сотрудничестве с Европой и отмене санкций

Россия заинтересована в Европе как в самостоятельном партнере, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если нам в решении вопросов, связанных со строительством наших отношений между Европой и Россией, нужно обращаться в третьи страны или в третью страну, тогда с самой Европой неинтересно разговаривать», — подчеркнул российский лидер.

Он также заявил, что Москва отменит контрмеры, если европейские партнеры откажутся от антироссийских санкций.

«Что касается строительства отношений России с Европой, то мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских, в том числе российско-немецких отношений, мы не вводили никаких санкций. Единственное — ответили на рестрикции в отношении российской экономики, — сказал Путин. — Мы с удовольствием пойдем на все отмены в том случае, если наши партнеры, в том числе европейские, отменят санкции».

О победе Трампа и отношениях с США

«Мне бы очень хотелось, чтобы и с вновь избранным президентом, и с будущими лидерами Демократической партии выстраивались бы деловые, конструктивные отношения, чтобы это шло на пользу и США, и Российской Федерации, и народам обеих стран», — сказал Путин.

Путин отметил, что у значительной части американского народа совпадают представления о мире с традиционными ценностями России. «То, что значительная часть республиканских избирателей поддерживают президента России, я отношу даже не на свой личный счет, — сказал он. — Это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы».

Действующая администрация США пытается свалить все свои неудачи на внешние факторы, но там есть свои системные проблемы, считает Путин.

«Не знаю, кто перевернулся бы в гробу. Рейган, мне кажется, порадовался бы, что представители его партии побеждают везде. И порадовался бы за избранного президента, который тонко почувствовал настроения общества. И работал именно в этой парадигме. До конца шел. Хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит».

О ситуации на Донбассе и украинских задержанных

Путин заявил, что верит в нормализацию ситуации с Украиной. «Это будет очень полезно для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент», — отметил он.

Отвечая на реплику о том, что из-за действий на Донбассе украинцы будут считать русских оккупантами, президент заметил: «Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами, в своей собственной стране. Вот о чем нужно думать».

Он также заявил, что готов в будущем подумать об освобождении украинцев, приговоренных к различным срокам заключения в России. Но для этого должна прекратиться их противозаконная деятельность, в том числе по подготовке террористических актов, добавил он.

«Ну конечно, ни у кого нет желания держать там журналистов, если они занимались журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер — а это доказано в суде — готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Мы отпустим сегодня режиссера, а завтра что — должны отпустить кадровых сотрудников разведки, которые готовились к террористическим актам? Чем они отличаются друг от друга?», — ответил он на просьбу освободить кинорежиссера Олега Сенцова.



Фото: Reuters

О своих ошибках и личной жизни знаменитых людей

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, что он считает самой большой своей ошибкой, глава государства отметил, что его о подобных вещах спрашивали неоднократно. «У каждого человека есть ошибки, без ошибок ни один человек не живет и не работает», — сказал Путин.

«Я воздержусь сейчас от того, чтобы воспроизводить то, о чем я уже говорил неоднократно, но постараюсь сделать выводы из всех своих ошибок, недоработок с тем, чтобы их было меньше на будущее, с тем, чтобы работали мы все вместе и я, в том числе, эффективнее», — подчеркнул президент России.

Он также призвал журналистов не вторгаться в личную жизнь знаменитых людей. «Ко мне часто приходят деятели культуры, причем люди самых разных взглядов. И говорят о журналистском терроре в их отношении — преследуют, хватают, детей терроризируют», — отметил президент.

«Нам всем нужно вырабатывать какие-то определенные правила. Вырабатывать и придерживаться их на основе общего, достаточно высокого культурного уровня в нашей стране», — добавил российский президент.

О ЧП в Иркутске

Президент России назвал страшной трагедией отравления косметической настойкой «Боярышника» в Иркутске.

«В Иркутске — страшная трагедия. Просто нет слов», — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции. «Контролирующие и прочие органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили эти трагедии», — добавил президент.

«Ряд граждан иностранного государства организовали работу по производству этих препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который не является ядом. Один из деятелей этой группы решил отдельно заработать, не понимая реально, что он делает. Я думаю, он не понимает, что делает. Раздобыл где-то технический спирт и использовал его», — сказал Путин.