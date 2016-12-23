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Захват самолета на Мальте: угонщики сдались властям
23.12.2016 18:48 — Новости Мира | Tut.by
Угонщики самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways сдались, отпустив всех удерживаемых заложников,
Премьер-министр Джозеф Мускат рассказал, что все заложники освобождены, а угонщиков обыскали после того, как они сдались.
Напомним, лайнер
Также СМИ писали о принадлежности захватчиков к радикальной исламистской группировке «Аль-Фатих аль-Джадид», которая поддерживала действия бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.
В итоге захватчики отпустили заложников: сначала небольшую группу, включающую в себя женщин и детей, потом еще 109 человек, в том числе некоторых членов экипажа. Раненых в результате захвата среди заложников нет.
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Угонщики самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways сдались, отпустив всех удерживаемых заложников, сообщил премьер-министр Мальты.
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