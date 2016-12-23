Угонщики самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways сдались, отпустив всех удерживаемых заложников, сообщил премьер-министр Мальты, где приземлился захваченный лайнер.



Фото: Reuters

Премьер-министр Джозеф Мускат рассказал, что все заложники освобождены, а угонщиков обыскали после того, как они сдались.

Напомним, лайнер захватили днем 23 декабря, он приземлился на Мальте. На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находились 118 человек — 111 пассажиров (82 мужчины, 28 женщин и 1 ребенок) и 7 членов экипажа. Двое захватчиков угрожали взорвать самолет, если не будут выполнены их требования. Однако понять, что конкретно хотели злоумышленники, так и не удалось. Местные СМИ писали, что угонщики требовали освободить сына Каддафи, но тот отрицает какую-либо связь с угонщиками.

Также СМИ писали о принадлежности захватчиков к радикальной исламистской группировке «Аль-Фатих аль-Джадид», которая поддерживала действия бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.

В итоге захватчики отпустили заложников: сначала небольшую группу, включающую в себя женщин и детей, потом еще 109 человек, в том числе некоторых членов экипажа. Раненых в результате захвата среди заложников нет.



Фото: Reuters