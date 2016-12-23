﻿ Дворкович: Урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дворкович: Урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке

23.12.2016 20:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он отметил, что дело уже находится в суде, сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

«Дело находится в суде, поэтому все возможно», — ответил Дворкович на вопрос о том, возможно ли судебное урегулирование с Беларусью газового вопроса.

Вице-премьер не знает, когда продолжатся переговоры между странами: в этом году или уже после праздников. «Сейчас сложно сказать», — отметил он.

Ранее Беларусь внесла авансовый платеж за газ и заявила, что надеется на восстановление объемов поставок нефти в республику. Однако вице-премьер Дворкович объявил, что Россия вернула платеж и ждет погашения долга.

Нефтегазовый конфликт между Россией и Беларусью начался после мирового падения цен на энергоносители. Беларусь посчитала, что справедливой ценой на российский газ является 73 доллара за 1 тыс. кубометров. Россия с этим не соглашалась, ссылаясь на действующий в 2015—2016 гг. контракт. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров. Долг Беларуси перед Россией за газ составляет около 300 млн долларов.

15 декабря посол России в Беларуси Александр Суриков анонсировал решение газового и нефтяного споров между сторонами до 20 декабря. Он заявил тогда, что поставки нефти будут восстановлены, а спорные вопросы решены. Суриков подчеркнул, что между странами нет ни газовых, ни нефтяных войн, а данный вопрос нужно было решать не силовым путем и не отказом платить.

Минску серьезно умерить аппетиты по росту тарифов на транзит нефти">Москва предлагает Минску серьезно умерить аппетиты по росту тарифов на транзит нефти

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 161
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Дело находится в суде, поэтому все возможно", - ответил Дворкович на вопрос о том, возможно ли судебное урегулирование с Беларусью газового вопроса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Захват самолета на Мальте: угонщики сдались властям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика