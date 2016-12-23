Урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он отметил, что дело уже находится в суде, сообщает ТАСС .



Фото: Reuters

«Дело находится в суде, поэтому все возможно», — ответил Дворкович на вопрос о том, возможно ли судебное урегулирование с Беларусью газового вопроса.

Вице-премьер не знает, когда продолжатся переговоры между странами: в этом году или уже после праздников. «Сейчас сложно сказать», — отметил он.

Ранее Беларусь внесла авансовый платеж за газ и заявила, что надеется на восстановление объемов поставок нефти в республику. Однако вице-премьер Дворкович объявил, что Россия вернула платеж и ждет погашения долга.

Нефтегазовый конфликт между Россией и Беларусью начался после мирового падения цен на энергоносители. Беларусь посчитала, что справедливой ценой на российский газ является 73 доллара за 1 тыс. кубометров. Россия с этим не соглашалась, ссылаясь на действующий в 2015—2016 гг. контракт. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров. Долг Беларуси перед Россией за газ составляет около 300 млн долларов.

15 декабря посол России в Беларуси Александр Суриков анонсировал решение газового и нефтяного споров между сторонами до 20 декабря. Он заявил тогда, что поставки нефти будут восстановлены, а спорные вопросы решены. Суриков подчеркнул, что между странами нет ни газовых, ни нефтяных войн, а данный вопрос нужно было решать не силовым путем и не отказом платить.

Минску серьезно умерить аппетиты по росту тарифов на транзит нефти">Москва предлагает Минску серьезно умерить аппетиты по росту тарифов на транзит нефти