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Дворкович: Урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке
23.12.2016 20:20 — Новости Мира | Tut.by
Урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он отметил, что дело уже находится в суде, сообщает
«Дело находится в суде, поэтому все возможно», — ответил Дворкович на вопрос о том, возможно ли судебное урегулирование с Беларусью газового вопроса.
Вице-премьер не знает, когда продолжатся переговоры между странами: в этом году или уже после праздников. «Сейчас сложно сказать», — отметил он.
Ранее Беларусь внесла авансовый платеж за газ и заявила, что надеется на восстановление объемов поставок нефти в республику. Однако вице-премьер Дворкович объявил, что Россия
Нефтегазовый конфликт между Россией и Беларусью начался после мирового падения цен на энергоносители. Беларусь посчитала, что справедливой ценой на российский газ является 73 доллара за 1 тыс. кубометров. Россия с этим не соглашалась, ссылаясь на действующий в 2015—2016 гг. контракт. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров. Долг Беларуси перед Россией за газ составляет около 300 млн долларов.
15 декабря посол России в Беларуси Александр Суриков
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"Дело находится в суде, поэтому все возможно", - ответил Дворкович на вопрос о том, возможно ли судебное урегулирование с Беларусью газового вопроса.
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