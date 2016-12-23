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Меркель пообещала ускорить процесс депортации граждан Туниса

23.12.2016 21:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Туниса заявила, что Германия намерена ускорить процедуру депортации тунисцев, которые не смогли добиться получения статуса беженца.


Ангела Меркель. Фото: Reuters

«Мы добились серьезного прогресса в решении серьезной проблемы — депортации тех граждан Туниса, которые не имели права оставаться в Германии. И я сказала президенту Туниса, что мы вынуждены ускорить процесс депортации, а также увеличить число людей, которых отправят обратно», — сказала Меркель.

Подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине Анис Амри, убитый в пятницу в перестрелке с полицией в Милане, подавал документы на получение этого статуса, но ему отказали. Депортировать его в Тунис не получилось из-за того, что власти этой страны не признали его своим гражданином. После этого Амри просто отпустили.

«Все указывает на то, что Анис Амри был тем, который убил 12 человек в понедельник вечером в Берлине на рождественском базаре на Брайтшайдплац и нанес еще множеству людей ужасные ранения», — сказала Ангела Меркель в ходе выступления.

Грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина в понедельник вечером, в результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство», запрещенная в Германии, России и ряде других стран, однако не представила никаких доказательств.

Затем СМИ сообщили, что полиция ищет выходца из Туниса, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сиденьем врезавшегося в толпу грузовика.

 
 
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"Все указывает на то, что Анис Амри был тем, который убил 12 человек в понедельник вечером в Берлине на рождественском базаре", - заявила канцлер.

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