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Меркель пообещала ускорить процесс депортации граждан Туниса
23.12.2016 21:35 — Новости Мира | Tut.by
Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Туниса заявила, что Германия намерена ускорить процедуру депортации тунисцев, которые не смогли добиться получения статуса беженца.
«Мы добились серьезного прогресса в решении серьезной проблемы — депортации тех граждан Туниса, которые не имели права оставаться в Германии. И я сказала президенту Туниса, что мы вынуждены ускорить процесс депортации, а также увеличить число людей, которых отправят обратно», — сказала Меркель.
Подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине Анис Амри,
«Все указывает на то, что Анис Амри был тем, который убил 12 человек в понедельник вечером в Берлине на рождественском базаре на Брайтшайдплац и нанес еще множеству людей ужасные ранения», — сказала Ангела Меркель в ходе выступления.
Грузовик
Ответственность за атаку
Затем СМИ сообщили, что полиция ищет выходца из Туниса, удостоверение личности которого было
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"Все указывает на то, что Анис Амри был тем, который убил 12 человек в понедельник вечером в Берлине на рождественском базаре", - заявила канцлер.
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