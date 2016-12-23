Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран — членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст.



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В резолюции подчеркивается, что «строительство поселений на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права», а также служит серьезным препятствием для урегулирования конфликта путем создания двух независимых государств. СБ ООН потребовал от Израиля «немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность» и полностью выполнять «все свои обязательства в этом отношении». Члены Совбеза призвали обе стороны бороться с терроризмом и подстрекательством к насилию, а также указали на необходимость активизации международных и региональных усилий по достижению «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке».

Делегации стран — членов ООН, присутствовавшие на заседании, встретили объявление о принятии резолюции аплодисментами. В стороне от общего приветствия остались дипломаты США и Израиля. После голосования постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон подверг критике американскую делегацию, не воспользовавшуюся правом вето. «Вполне логично было ожидать, что главный союзник Израиля будет действовать в соответствии с ценностями, которые мы разделяем, и наложит вето на эту постыдную резолюцию», — сказал дипломат. Он выразил надежду, что со сменой администрации в Вашингтоне и приходом Антониу Гутерриша на пост генсека ООН в отношениях между организацией и Израилем начнется «новая эра».

В феврале 2011 года СБ ООН уже рассматривал проект резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля. За документ проголосовали 14 из 15 стран — членов Совбеза, но он был заблокирован США, которые воспользовались правом вето. Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Вашингтон заблокировать резолюцию, если она наберет необходимые для принятия 9 голосов. В последний раз СБ принимал резолюцию о поселениях более 35 лет назад.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванных западных официальных лиц, сообщило, что Соединенные Штаты намерены отступить от многолетней практики и позволить принять резолюцию. При этом некоторые СМИ утверждали, что американская делегация принимала непосредственное участие в разработке текста, однако в Белом доме эту информацию опровергли.

За 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом Иордана в 1967 году Израиль построил около 120 поселений на этой территории. Они считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса. Кроме этих 120 поселений, на Западном берегу располагаются еще около 100 незаконных даже по мнению израильских властей форпостов и строений, которые занимают в общей сложности 800 гектаров частной палестинской земли и представляют собой 4 тысячи единиц жилья. Всего в поселениях на Западном берегу, как легальных с точки зрения руководства еврейского государства, так и нелегальных, проживают около 600 тысяч израильтян.