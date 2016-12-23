Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе выросло за последние недели на 300 процентов, при этом наиболее часто перемирие нарушается в районах между Дебальцево и Светлодарском. Об этом заявил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью DW в пятницу, 23 декабря. При этом он отметил, что в нарушении Минских соглашений об урегулировании на востоке Украины виновны обе стороны конфликта.



Фото: Reuters

«Специальная наблюдательная миссия констатирует, что обе стороны держат на территории зоны безопасности запрещенные тяжелые вооружения, которые в соответствии с Минскими соглашениями уже давно должны быть отведены. Обе стороны применяют запрещенные вооружения, и обе стороны нарушают Минские соглашения, особенно в части прекращения огня и отвода тяжелых вооружений», — сказал Хуг.

Причины столь резкого увеличения количества нарушений в предрождественский период замглавы миссии ОБСЕ видит в том, что обе стороны конфликта применяют тяжелые вооружения, а также в том, что враждующие стороны находятся слишком близко друг к другу, иногда их разделяют буквально считаные метры, что вызывает постоянную напряженность, перерастающую в боевые действия.

По словам Александра Хуга, миссия ОБСЕ за прошедший год насчитала свыше 300 тысяч нарушений перемирия. Он также сообщил, что в зоне безопасности, в нарушение Минских соглашений, находятся почти 3 тысячи единиц тяжелых вооружений.

Порошенко требует обеспечить «режим прекращения огня»

Украинский президент, между тем, призвал Россию обеспечить соблюдение перемирия на Донбассе. Об этом Порошенко заявил в своем Facebook.

Так, украинский президент призвал Россию обеспечить «неукоснительное соблюдение режима прекращения огня», а также выполнить договоренности об «освобождении заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории».

Порошенко также заявил, что рассчитывает на то, что при условии реализации договоренностей контактной группы «режим прекращения огня на Донбассе примет постоянный характер».

Последнее заседание контактной группы по Украине прошло в Минске в среду, 21 декабря. Участники договорились ввести «режим тишины» с полуночи 24 декабря по киевскому времени на Новый год и Рождество.

Боестолкновения возобновились 18 декабря в районе Дебальцево. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что украинские силовики пытались прорвать линию обороны недалеко от города. Украинская сторона в ответ заявила о попытке выбить Вооруженные силы Украины с позиций на Светлодарской дуге.

В ЛНР сообщают о четырех погибших. В Минобороны Украины — о гибели восьми военных.