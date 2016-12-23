﻿﻿ ФБР предупредило о возможных атаках ИГ в США на Рождество. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ФБР предупредило о возможных атаках ИГ в США на Рождество

24.12.2016 08:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Федеральное бюро расследований выпустило предупреждение о возможных атаках так называемого «Исламского государства» на территории США в рождественские праздники.


Автомобиль, взрезашийся в толпу людей в Берлине, декабрь, 2016 год. Фото: Reuters

«ФБР известно о нескольких онлайн-публикациях, в которых содержатся призывы к атакам против американских церквей. Как и всегда в подобных случаях, ФБР отслеживает ситуацию, выясняя, насколько правдоподобны такие угрозы», — говорится в заявлении бюро.

Ранее неназванные чиновники сообщили американским СМИ, что ФБР и министерство внутренней безопасности США направили нижестоящим ведомствам на местах официальное предупреждение о возможных атаках.

Это произошло после того как на сайтах, поддерживающих ИГ, был опубликован находящийся в открытом доступе перечень американских церквей.

Одновременно госдепартамент США предостерег американских туристов от посещения Иордании и отдельных районов Египта, сославшись на высокий уровень террористической угрозы.

По данным американского внешнеполитического ведомства, в этих странах выходцы из США и стран Запада могут стать объектами нападения.

Кроме того, власти Нью-Йорка, Чикаго и Сан-Франциско усилили меры безопасности на рождественских рынках — после атаки на рождественскую ярмарку в Берлине.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФБР известно о нескольких онлайн-публикациях, в которых содержатся призывы к атакам против американских церквей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп пообещал перемены в ООН после своей инаугурации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика