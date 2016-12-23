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Обама ограничил военное сотрудничество с Россией на 2017 год
24.12.2016 08:54 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Барак Обама подписал военный бюджет, который в том числе ограничивает сотрудничество Пентагона с Россией в 2017 году.
Как следует из документа, ранее
Условием для снятия ограничений названо прекращение Россией «оккупации украинской территории и действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО».
Также документ требует от России соблюдения Минских соглашений, предусматривающих прекращение огня на востоке Украины.
В бюджете оговаривается, что ограничения не касаются соглашений, заключенных правительством США по вопросам о контроле за вооружением, обеспечении военной операции в Афганистане.
Также ограничения не касаются военных баз России на Крымском полуострове, наличие которых предусмотрено договором 1997 года об условиях размещения Черноморского флота на территории Украины. Однако подчеркивается, что никакие средства Пентагона не могут направляться на цели, которые каким-то образом будут означать признание российского суверенитета над Крымом. Запрет может быть снят, если Минобороны убедит конгресс, что это делается в национальных интересах США.
Ранее военный бюджет был принят палатой представителей в пятницу, 2 декабря, 375 голосами против 34.
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Документ требует от России соблюдения Минских соглашений, предусматривающих прекращение огня на востоке Украины.
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