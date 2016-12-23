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Президент Филиппин пригрозил "сжечь ООН"

24.12.2016 11:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил «сжечь ООН» при условии своей поездки в США. Об этом он заявил во время своего визита на военную базу на юге страны, передает Independent.


Родриго Дутерте. Фото: Reuters

На подобные меры филиппинский лидер пообещал пойти в ответ на критику его методов борьбы с наркоторговцами. В частности, Дутерте упомянул претензии верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна по поводу расследования убийства людей, которые были обвинены местными властями в причастности к наркоторговле.

«Вы можете идти и подавать жалобу в ООН. Я сожгу Организацию Объединенных Наций в таком случае. Я сожгу ее дотла, если я поеду в Америку», — заявил политик.

В ответ на обвинения комиссара международной организации Дутерте отметил, что рассматривает возможность выхода Филиппин из ООН и Международного уголовного суда, а также прекращения действия совместных с США соглашений.

Ранее, 22 декабря, Родриго Дутерте назвал «идиотом» и «шутником» верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

В середине декабря в ходе одного из своих выступлений Дутерте рассказал о том, что, когда он занимал пост мэра Давао, «лично» убивал подозреваемых в наркоторговле. По его словам, он делал это «просто чтобы продемонстрировать [полицейским], что, если я могу сделать это, почему они не могут?».

Reuters уточняет, что в результате действий властей Филиппин по борьбе с наркоторговлей на территории страны были убиты более 6 тыс. человек.

 
 
Ссылка на источник 74
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На подобные меры филиппинский лидер пообещал пойти в ответ на критику его методов борьбы с наркоторговцами.

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