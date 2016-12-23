﻿ Члены семьи рассказали о религиозных взглядах убившего российского посла в Турции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Члены семьи рассказали о религиозных взглядах убившего российского посла в Турции

24.12.2016 13:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Убийца посла России в Турции Андрея Карлова 22-летний Мевлют Алтынташ не был увлечен религией, передает Reuters со ссылкой на членов семьи Алтынташа и его соседей.


Мевлют Мерт Алтынташ, который стрелял в посла России в Турции. Фото: @agirecudi/twitter.com

«Он стал обращать больше внимания на молитвы, еще больше замкнулся в себе и стал более молчаливым, после того как стал полицейским», — рассказал отец террориста.

Он также отметил, что Алтынташ изначально был безразличен к религии и вел светский образ жизни.

Знавшая террориста женщина сообщила Reuters, что восхищалась им.

«Он был почтительным и спокойным, очень милым молодым человеком. Когда полиция приехала к ним домой, мы предположили, что он был убит на службе и они приехали рассказать о его мученической смерти», — добавила она.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в ходе обыска в номере отеля Мерта Алтынташа были найдены книги о террористической группировке Аль-Каида и организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что террорист был связан со сторонниками исламского проповедника Гюлена.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря в Анкаре во время выступления на фотовыставке в Галерее современного искусства.

 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Он стал обращать больше внимания на молитвы, еще больше замкнулся в себе и стал более молчаливым после того, как стал полицейским", - рассказал отец террориста.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Президент Филиппин пригрозил "сжечь ООН"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика