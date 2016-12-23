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Эрдоган: Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии
24.12.2016 15:00 — Новости Мира | Tut.by
Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле, сообщает агентство
«Если мы не сможем создать „безопасную зону“, то угрозы в отношении приграничных с Сирией провинций, в том числе Газиантепа, Шанлыурфы и Килиса будут сохраняться», — сказал глава государства.
Эрдоган вновь возмутился позицией ЕС в отношении сирийских беженцев. По его мнению, европейцы не выполняют взятых на себя обязательств.
«В Евросоюзе обещали, что уже к 1 июля выделят на поддержку беженцев 3 млрд евро, тогда как по состоянию на сегодняшний день выделено лишь 677 млн. Эти средства выделяются не Турции, а беженцам через международные и правозащитные структуры. Где же средства? Их нет. Почему не выделяют? Все очень просто — в ЕС не думают о гуманизме и интересах людей, находящихся в трудном положении. Об этом беспокоится лишь Турция», — сказал Эрдоган.
Он рассказал, что на нужды беженцев Турция потратила 20 млрд долларов.
Он заявил, что в ЕС нет никакой реакции на гибель около 6 тыс. человек в текущем году в Средиземном и Эгейском морях нет.
Эрдоган также привлек внимание и к сложностям, с которыми время столкнулась турецкая экономика.
«Эта страна нуждается в инвестициях, у нас нет другого выхода. Если поток инвестиций продолжится, то страну невозможно будет победить. Если же в трудные периоды инвестирование прекратится, то государство ждут нелегкие времена», — сказал Эрдоган.
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