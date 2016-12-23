Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле, сообщает агентство Anadolu .



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«Если мы не сможем создать „безопасную зону“, то угрозы в отношении приграничных с Сирией провинций, в том числе Газиантепа, Шанлыурфы и Килиса будут сохраняться», — сказал глава государства.

Эрдоган вновь возмутился позицией ЕС в отношении сирийских беженцев. По его мнению, европейцы не выполняют взятых на себя обязательств.

«В Евросоюзе обещали, что уже к 1 июля выделят на поддержку беженцев 3 млрд евро, тогда как по состоянию на сегодняшний день выделено лишь 677 млн. Эти средства выделяются не Турции, а беженцам через международные и правозащитные структуры. Где же средства? Их нет. Почему не выделяют? Все очень просто — в ЕС не думают о гуманизме и интересах людей, находящихся в трудном положении. Об этом беспокоится лишь Турция», — сказал Эрдоган.

Он рассказал, что на нужды беженцев Турция потратила 20 млрд долларов.

Он заявил, что в ЕС нет никакой реакции на гибель около 6 тыс. человек в текущем году в Средиземном и Эгейском морях нет.

Эрдоган также привлек внимание и к сложностям, с которыми время столкнулась турецкая экономика.

«Эта страна нуждается в инвестициях, у нас нет другого выхода. Если поток инвестиций продолжится, то страну невозможно будет победить. Если же в трудные периоды инвестирование прекратится, то государство ждут нелегкие времена», — сказал Эрдоган.

24 августа Турция начала наземную операцию в Сирии по освобождению от «Исламского государства» приграничного города. Турция ввела на территорию Сирии танки , а также применяет авиацию.

Сирия считает вторжение Турции нарушением суверенитета страны, т.к. борьба с терроризмом должна координироваться с сирийскими властями.