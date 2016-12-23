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В Тунисе задержаны трое подозреваемых в связи с терактом в Берлине

24.12.2016 16:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Тунисские власти в субботу, 24 декабря, сообщили о задержании трех мужчин, которые подозреваются в соучастии в организации теракта в Берлине.

Один из задержанных является племянником предполагаемого террориста Аниса Амри, который в пятницу, 22 декабря, был убит в Милане во время перестрелки с итальянскими полицейскими.

Вечером в понедельник, 19 декабря, большегруз въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в центре западного Берлина. В результате наезда погибли 11 человек, еще 48 получили травмы. Двенадцатым погибшим, который был найден на пассажирском месте, оказался польский водитель, который был убит человеком, находившимся за рулем в момент наезда.

 
 
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Один из задержанных является племянником предполагаемого террориста Аниса Амри, который в пятницу, 22 декабря, был убит в Милане во время перестрелки с...

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