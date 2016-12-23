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В Тунисе задержаны трое подозреваемых в связи с терактом в Берлине
24.12.2016 16:21 — Новости Мира | Tut.by
Тунисские власти в субботу, 24 декабря, сообщили о задержании трех мужчин, которые подозреваются в соучастии в организации теракта в Берлине.
Один из задержанных является племянником предполагаемого террориста Аниса Амри, который в пятницу, 22 декабря, был
Вечером в понедельник, 19 декабря,
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Один из задержанных является племянником предполагаемого террориста Аниса Амри, который в пятницу, 22 декабря, был убит в Милане во время перестрелки с...
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