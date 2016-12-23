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На Северном полюсе в декабре побит температурный рекорд
24.12.2016 17:44 — Новости Мира | Tut.by
Температура на Северном полюсе в ноябре и декабре на рекордные пять градусов превысила средние показатели.
Ученые опасаются, что на католическое Рождество температура может побить и этот рекорд благодаря потокам теплого воздуха из Северной Атлантики.
В результате температура может подняться до нуля градусов, что на 20 градусов выше температурной нормы.
Этим летом толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане также уменьшилась до почти рекордных показателей.
Специалисты отмечают, что не по сезону теплая погода в Арктическом регионе напрямую связана с антропогенными изменениями климата.
Доктор Фридерика Отто из Оксфордского института по проблемам изменения окружающей среды рассказала, что в доиндустриальные времена подобная жара устанавливалась очень редко — приблизительно раз в тысячу лет.
Сейчас исследователи предсказывают, что такие погодные аномалии вскоре будут встречаться уже раз в пятьдесят лет.
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В результате температура может подняться до нуля градусов, что на 20 градусов выше температурной нормы.
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