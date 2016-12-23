Сепаратисты называют их врагами и «товаром» для обмена. На остальной территории Украины к ним повышенное внимание спецслужб. Как живется тем украинцам, кто прошел плен на Донбассе?



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По данным из бюллетеня Службы безопасности Украины (СБУ) от 7 октября, за время конфликта на востоке страны были освобождены 3084 человека, находившихся в плену сепаратистов из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако, по информации правозащитной коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе», реальное число вернувшихся из плена составляет более 10 тысяч человек. Среди них как гражданские лица, так и украинские военные.

«Расхождение в цифрах объясняется тем, что не все, кто прошел плен, обращаются в украинские правоохранительные органы. Не доверяют им. Также многие люди не были включены в официальные списки обмена, а освобождались из плена с помощью личных контактов или волонтеров», — объясняет Александра Матвийчук, председатель правления Центра гражданских свобод — организации, входящей в правозащитную коалицию.

«Все по классике»

Согласно интервью, проведенным правозащитниками с пленными после их освобождения, большинство из них в плену подвергались пыткам, запугиванию и унижению. Почти всех военных вербовали или склоняли к сотрудничеству. Об этом как никто другой знает Дмитрий Кулиш, старшина резерва вооруженных сил Украины (ВСУ), снайпер батальона «Донбасс».

В августе 2014 года при выходе из Иловайского котла он попал в плен, где находился до июня 2015 года. О десятимесячном плене крепкий мужчина с голубыми глазами вспоминает неохотно.

«Все по классике: били, запугивали, шантажировали. Военных со специальностями, которые им нужны, вербуют. Простых рядовых заставляют говорить на камеру для телевизора, что они перешли на их сторону. Лично меня склоняли не один десяток раз, но я даже окопы не копал, поскольку это пособничество», — рассказал DW Дмитрий Кулиш. Результат такого поведения — двенадцать переломов, в том числе компрессионный перелом позвоночника.

Подозрения СБУ и возражения защиты

А вот в отношении еще одного бывшего пленного, уволенного из армии летом этого года, СБУ недавно открыла уголовное дело. Это полковник в отставке Иван Безъязыков, которого подозревают в сотрудничестве с ДНР. По версии спецслужб, он был завербован, находясь в плену у сепаратистов, имел при себе деньги, оружие и машину с шофером, предоставленные военными структурами России.

«У СБУ есть весомые доказательства того, что Безъязыков действительно сотрудничал с незаконными формированиями на оккупированной территории Донецкой области. Мы знаем точно, что он выезжал на территорию Российской Федерации», — заявлял ранее на брифинге советник главы СБУ Юрий Тандит.

В свою очередь защита Безъязыкова утверждает, что подозрения спецслужб основаны только на показаниях двух свидетелей — украинских военнослужащих, которые были с ним в плену. Один из них, по словам адвоката подозреваемого Олега Веремеенко, психически неуравновешен. Сам Безъязыков отрицает обвинения и говорит, что шокирован ими, поскольку хотел продолжать службу в ВСУ. Сейчас он находится под стражей. Адвокат Безъязыкова настаивает на том, что его подзащитного, угрожая убить, в плену заставили надеть российскую военную форму и заявить, что он перешел на сторону ДНР.

Это случилось тогда, когда сепаратисты пытались вербовать других пленных. Адвокат считает, что дело Безъязыкова было инициировано СБУ, чтобы держать полковника на крючке. «Он как офицер высшего звена был свидетелем событий, которые армейское руководство не хочет предавать огласке. Речь идет о погибших и пропавших без вести на Саур-Могиле (высота в Шахтерском районе Донецкой области. — Ред.) и Иловайске. Сейчас просто убирают свидетелей этих событий», — сообщил Олег Веремеенко.

Двойное испытание

Волонтерская группа по обмену и освобождению пленных «Патриот» помогала украинским спецслужбам освобождать из плена на Донбассе и Дмитрия Кулиша, и Ивана Безъязыкова, а также еще более двухсот человек. Руководитель группы Олег Котенко отмечает, что под ужасными пытками в плену люди не только оговаривают себя, соглашаются на инсценировку вербовки или даже на сотрудничество с сепаратистами, но и иногда теряют разум. «У нас никто не был готов к такой настоящей войне», — подчеркнул Котенко.



Украинские военные привезли для обмена плененных сепаратистов. Украина, 2014 год. Фото: Reuters

По его выражению, те, кто оказался морально устойчивым, пройдя ад плена, быстрее возвращаются к нормальной жизни, особенно при поддержке семьи. Другие часто впадают в депрессию, злоупотребляют алкоголем, с трудом реинтегрируются в общество, поскольку сталкиваются с тем, что страна, за которую они воевали, их не принимает.

«С такими людьми надо работать, долго работать. В 2014 году была принята система фильтрации. Когда человек освобождается из плена, он обязательно должен пройти эту процедуру. Ею занимаются разведчики, выясняя, не был ли человек завербован, и психологи, которые пытаются помочь адаптироваться в первое время», — объясняет Котенко.

На плечах волонтеров

Но на этом — все. Системы всесторонней государственной помощи бывшим пленным на Украине нет. «После плена эти люди очень закрыты. Часто у них есть разные фобии: страх подвалов, лифтов, отсутствие желания социализироваться. Но с ними никто не работает, кроме психологов-волонтеров», — констатирует военный психолог проекта «Собратья» Андрей Козинчук.

В Национальной стратегии в сфере прав человека, которую летом 2015 года утвердил своим указом президент Петр Порошенко, есть пункт, в котором Кабмину ставится задача разработать программу реинтеграции людей, которые вернулись из плена. В частности, речь идет о предоставлении жилья, трудоустройстве, медицинской и психологической помощи.

«Есть люди, у которых после освобождения из плена не осталось ничего — ни документов, ни жилья, ни денег, ни даже одежды. Эта программа должна помочь тем, кто прошел плен. Но, к сожалению, мы не видим прогресса в реализации этого пункта стратегии», — признает Александра Матвийчук и добавляет, что практически вся помощь, в том числе медицинская и социальная реабилитация освобожденных из плена, идет со стороны волонтерских организаций. Олег Котенко указывает, что, не получая необходимой помощи от государства, половина бывших пленных снова возвращаются в Донбасс в район линии разграничения.

В обществе отношение к бывшим пленным неоднозначное. «Их жалеют, хотят помочь, расспрашивая о том, как там было в плену, было ли страшно и тому подобное. Но такая бестактность и поверхностное отношение вызывает у тех, кто вернулся из плена, агрессию, и они еще больше закрываются», — отмечает военный психолог Андрей Козинчук.

Тем не менее некоторым пленным, особенно непрофессиональным военным, удается справиться с этими проблемами, и они после плена занимаются правозащитной и просветительской деятельностью или создают волонтерские организации, оказывающие помощь украинским военным в зоне конфликта.