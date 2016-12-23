Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью греческой газете «Димократия» заявила, что намерена проводить политику по выходу страны из ЕС.



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«Frexit (французский выход из ЕС) будет частью моей политики», — заявила Ле Пен, планирующая участвовать в президентских выборах во Франции.

«Что такое ЕС? — задается вопросом политик. — Это организация, созданная без учета мнения европейских народов, состоит из олигархии банков и технократов, таких как (председатель Еврокомиссии Жан-Клод) Юнкер и других, которых никогда не выбирал ни один народ, действующих в интересах германских и французских банков, проводящих свою собственную экономическую политику, сталкиваясь с полным презрением народов, которых они шантажируют».

По мнению лидера «Национального фронта», «ЕС является ножом в сердце национального суверенитета европейских государств, а евро является не валютой, а инструментом шантажа, используемым Брюсселем для проведения своей политики».

Ле Пен считает, что «в НАТО больше нет необходимости». «Блок был создан, когда существовала угроза Варшавского договора и расширения коммунистического Советского союза», — напомнила она. «СССР больше не существует, как не существует и Варшавского договора, — продолжала политик. — Вашингтон поддерживает существование НАТО для достижения своих целей в Европе».